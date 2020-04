Miguel Herrera apunta a dirigir en Sudamérica

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Miguel Herrera, director técnico de América, admitió que cruza por su mente dirigir en el extranjero cuando termine su vínculo con Águilas e incluso, detalló, Chile podría ser su destino.



"Hay equipos muy buenos en Chile, obviamente que si me das a elegir pensaría en el más emblemático, que es Colo Colo. Sabemos que hay clubes especiales en el mundo del futbol y en la liga chilena Colo Colo es un equipo importante, pero no descartamos ninguna posibilidad, por ahora estoy bien en México", comentó para medios de aquel país.



Herrera se ha colocado como uno de los técnicos referentes en el futbol mexicano, luego de obtener dos campeonatos de liga con los de Coapa, y aunque hace énfasis en que por el momento está contento con el cuadro más ganador del balompié nacional, mantiene abiertas las posibilidades de emigrar.



"Siempre están las puertas abiertas para dirigir en el extranjero. Si bien me siento a gusto en el América, club en el que trabajo actualmente, no descarto nada a futuro", concluyó.