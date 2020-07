Miguel Herrera asegura que Giovani dos Santos puede dar mucho más

Escuchar Nota

"Cuando mejor momento vivía y ya habíamos arreglado la situación de las lesiones, viene esa jugada desafortunada en el partido con Chivas, donde se le genera una lesión muy fuerte y de esa lesión se han derivado estos pequeños detalles de que le molesta mucho el muslo y para que no se le rompa tratamos de mantenerlo guardado, pero si la exigencia ha sido, como debe de ser, para un jugador de esa categoría, tratar de que nos de más, tratar de que nos de tiempos mejores”, dijo el entrenador.



“Todavía no podemos decir que está cerrado hasta el 5 de septiembre se cierran los pases entonces, no podemos decir que estamos cerrados a que pueda llegar alguna otra gente, hoy me parece que el plantel, con la llegada de Sergio, se completa porque se nos va un delantero y ese delantero obviamente está haciendo suplido por otro jugador de las mismas características, la verdad es que en este momento estoy tranquilo, pero nunca descartaremos tener la posibilidad de traer por ahí o sumar por ahí un jugador más”.



Hace poco más de un año La mejor versión de Gio no termina de llegar, entre lesiones, bajas de juego y molestias musculares la intermitencia ha sido su sello. Sin embargo, A nivel personal, Herrera dijo que "no es tanto a mí, es al grupo, a sus compañeros y al equipo; por supuesto pensamos que Gio puede dar mucho más sin duda alguna. Asimismo, apuntó que en el futuro a corto plazo cuando pueda ya integrarse al trabajo total, deberá pelear por su sitio. Por otra parte, pues no sabe qué situaciones puedan surgir, aunque sí ve un plantel que le puede competir a cualquier rival.