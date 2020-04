Miguel Herrera confirma compra de Federico Viñas y la renovación de Aguilera

Escuchar Nota

Aunque pareciera que las cosas en el futbol no están para pensar en compras o renovaciones, elMiguel Herrera aseguró en entrevista que los casos de, quien termina préstamo en junio, y la renovación deya están sobre la mesa de la directiva.En el tema de Federico Viñas, el estratega. Viñas ha encajado de la mejor manera con el equipo desde su llegada pues en partidos importantes se han ganado la titularidad con sus goles, así como ganarse el cariño de la afición por su carisma y humildad.Para el caso dequien termina contrato en diciembre, han comenzado ha pláticas sobre su renovación, recordemos que si un jugador no renueva su contrato antes de los últimos 6 meses de la finalización del mismo el futbolista podría marcharse gratis del club."Lo único que tenemos en vencimiento, la directiva de América ya habló con el Juventud de Uruguay de que vamos a hacer válida la opción. El que tiene, en diciembre, pero ya estaba eso programado, ya se empezó a hablar con él y con su representante sobre eso".Pero de palabras de Herrera también confirmó que, solo es cuestión de tiempo para que se cierre ese tema. Sobre los temas que no abordó es qué va a pasar con Renato y Roger, que en un principio no estuvieron por cuestiones muy puntuales en sus carreras.