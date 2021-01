Miguel Herrera subiría a un ring con Martinoli para darse ‘unos cates’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Miguel Herrera asegura no tener ya ningún rencor con Christian Martinoli, aunque si existiera la oportunidad sería el único con el que se subiría a un ring de la UFC, sin olvidar que "atacó" a su familia, muy especialmente a su hija Mishelle.



En una curiosa dinámica con Geo González para el podcast 'En Tus Zapato' fue cuestionado sobre a quién prefería de rival entre Martinoli, Hernán Cristante o Marco Antonio Rodríguez e incluso ella misma, entre los cuales únicamente eligió al cronista de TV Azteca.



"De todos los que nombraste, al único que subiría al ring para darnos unos cates sería a Martinoli y nada más. Digo por las las circunstancias, de que atacó a mi familia, a mi hija sobre todo, pero nada más", señaló el exestratega del América, quien aclaró que es solo como respuesta a la pregunta lanzada.







"Si me lo cruzo ahorita en el camino, él va para allá y yo para acá. En mi cabeza no está pasando algún rencor o hacerle pagar por las cosas que pasaron, afortunadamente mi cabeza va avanzando", añadió.