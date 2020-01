Miguel Riquelme refrenda compromiso con la seguridad

Escuchar Nota

, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo que la seguridad se mantiene como la principal prioridad de su Administración.Destacó que la coordinación estrecha entre todasse manda claro mensaje de que los criminales no entrarán a nuestro territorio.y Reacción (PAR) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), sumando un total de más de 83 millones de pesos.Para la operación de las tanquetas, diseñadas para operar a velocidad en brechas y caminos, además de equipadas con mira infrarroja para vigilancia nocturna, el Gobierno del Estado capacitó a 34 elementos de la Secretaría de Seguridad.Riquelme Solís recalcó que el equipo vehicular táctico es de vanguardia y que en breve se tendrán los permisos para el uso de armas de mayor calibre que se destinarán a sus elementos.“Desde aquí se envía un mensaje de la fortaleza institucional de Coahuila y que se sepa que a partir de hoy los elementos cuentan con equipo de vanguardia y siempre estarán listos para proteger a la población”, subrayó.Se distribuirán en las 5 regiones del estado y, de ser necesario, se trasladarán a aquellos puntos donde se requieran.Luego, el Mandatario estatal reconoció la labor del–que serán 8 con la que se edificará en Jiménez-- y en febrero iniciará la sede del nuevo Regimiento Militar en Acuña.Además de la Base Militar en Villa Unión, cuya ubicación está por definirse: “Serán 3 resguardos que tendremos sobre la ‘Brecha del Gas’; todo forma parte de las diversas vertientes que se tienen en materia de seguridad, como fue también, la firma de convenios con las autoridades de Tamaulipas y de Nuevo León”.Ante legisladores, representantes del Poder Judicial, de la Iniciativa Privada y servidores públicos de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, así como de integrantes del Gabinete, el Gobernador reiteró su compromiso de no aflojar el paso, no dar marcha atrás, porque la seguridad se mantiene como la prioridad número uno de su gestión.En su intervención, resaltó que con el respaldo de legisladores y magistrados, en Coahuila se forma un círculo virtuoso donde se establece que quien viole la Ley, será detenido, enjuiciado, procesado y sentenciado.Al recordar que este miércoles estuvo en Villa Unión para entregar una ambulancia al Ayuntamiento, añadió que cuando se presentan hechos delictivos y lamentables como los ocurridos en esa localidad, la actuación del Gobierno es inmediata, contundente.En ese marco,con mayor equipamiento, armamento, herramientas y capacitación necesaria para enfrentar al crimen y salvaguardar a la población.Por ello, enfatizó, ahora se entrega este equipo vehicular a corporaciones estatales, con recursos propios: “Ahora todos valoramos que nuestras Fuerzas de Seguridad tengan con qué enfrentar al crimen organizado”.Además de la entrega de equipos, también se fortalecen las instituciones del Estado como los Poderes Legislativo y Judicial: “son el complemento y el círculo virtuoso que la procuración de justicia debe tener en Coahuila”.se acompaña de otras acciones, como respaldos a las áreas de educación, cultura, deporte y salud, así como para la generación de más empleos y la llegada de más empresas e industrias.Detalló que los recursos del FORTASEG llegarán hasta abril, y que el Gobierno del Estado determinó invertir más en equipamiento para sus corporaciones de seguridad en beneficio de la ciudadanía.Mientras que la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), Sonia Villarreal Pérez, reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá su estrategia de seguridad y refrendó su compromiso de trabajar en coordinación con el Ejército y las demás corporaciones de los tres órdenes de Gobierno.“La violencia se vence con estrategia e inteligencia, pero, sobre todo, con valor, el valor de los hombres y mujeres que todos los días salen a cuidar la seguridad de nuestras familias”.Vamos a redoblar esfuerzos para cumplir nuestro objetivo de garantizar la seguridad.Por último,En el evento, un oficial de la SSP reiteró la lealtad, responsabilidad y entrega de sus compañeros para preservar la paz y la tranquilidad de la población.