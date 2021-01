Mike Pence rompe con Trump; asegura que no tiene el poder de revocar la victoria de Biden

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aclaró que no tiene el poder para rechazar los votos del Colegio Electoral y recalcó que su papel en la sesión conjunta del Congreso para ratificar las boletas es “ceremonial”.



Es mi juicio meditado que mi juramento de apoyar y defender la Constitución me limita a reclamar autoridad unilateral para determinar qué votos electorales deben contarse y cuáles no”, expresó el segundo de la Casa Blanca en una carta al Congreso.



La sesión en la que los legisladores estadounidenses deben corroborar la victoria del candidato presidencial demócrata, Joe Biden, comenzó este miércoles, en medio de nuevas acusaciones sin fundamento del mandatario Donald Trump de que hubo fraude.



La sesión, que comenzó a las 13:00 horas local, suele ser un mero trámite para corroborar el resultado ya confirmado por el Colegio Electoral el pasado 14 diciembre, pero esta vez está previsto que decenas de legisladores aliados de Trump lancen un último y estéril desafío al resultado de las votaciones.



Horas antes de comenzar la sesión, Trump intentó convencer a su vicepresidente, Mike Pence, que la preside, de que rechace la confirmación de la victoria de Biden en la certificación de los votos del Colegio Electoral, algo que no tiene precedentes.



También en un discurso a sus seguidores frente al Congreso que proseguía mientras comenzaba la sesión, Trump insistió en sus acusaciones de irregularidades en los comicios, que no ha podido demostrar en los tribunales, y aseguró que nunca reconocerá la derrota.