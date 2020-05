Mike Tyson recurrió a la brujería para no ir a la cárcel por abuso sexual

Escuchar Nota

“Le expliqué que solo quería tener sexo. Así soy yo; sólo quiero saber en qué me estoy metiendo antes de hacerlo”, dio su veredicto Mike Tyson por segunda vez ante el juez.



Otra vezdio de qué hablar en esta cuarentena, ya que recordó cuando tuvo queEl caso del Tyson comenzó en 1991como el certamen de Miss Black América en Indianápolis, Estados Unidos, donde él era parte del jurado. De acuerdo con varios asistentes,, por lo que terminó por invitar a salir a la concursante Desirée Washington.Después de un paseo en la ciudad y terminar por ir a un hotel, la joven salió de la habitación sola, después de 30 minutos, por lo que unos días más adelante,, pues dicha autoridad no permitió que se incluyera la cinta del canal WISH-TV, donde el púgilHasta el día de hoy,como la conductora de la limosina Virginia Foster, quien dijo que Desirée salió asustada del hotel y el doctor Thomas Richardson que mencionó que tenía dos abrasiones vaginales.Tras el evento,En un acto desesperado para no ir a la cárcel, Tyson recurrió a la brujería, por lo que visitó tres consultorías.En el primero, la bruja le pidió que tenía que orinar en un frasco, poner algunos billetes de 500 dólares, dejarlo en la cama por tres días y llevárselo a la señora para que rece por él.Su segunda opción, fue ir con un sacerdote vudú. "Simplemente escribió algo en un trozo de papel y trató de venderme algo que no hice. Quería que me lavara con un poco de aceite extraño y rezara y bebiera un poco de agua especial. Pero estaba bebiendo el maldito Hennessy. No iba a diluir mi Hennessy", mencionó en entrevista con The Undisputed Truth.. “Una noche fuimos al juzgado con una paloma y un huevo.Unos días después, me puse mi traje gris a rayas y fui a la corte”.Al final lano le sirvió de nada, pues recibió una multa de 30 mil dólares, paso 10 años en prisión, cuatro de ellos en libertad condicional, realizar 100 horas de trabajo comunitario y asistir con el psicoanalíticoCabe recordar que"Odio la osadía que tuvo para ponerme en esa situación. Ahora realmente sí desearía haberlo hecho. Ahora realmente quiero violarla”, confesó en Fox News en el 2003.