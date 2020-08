¡Mil Desert Rally llega mejor que nunca!

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Coahuila Mil Desert Rally llega con todo y mejor que nunca, con un crecimiento en cuestión de competidores a pesar de la pandemia, gracias a la organización en conjunto con autoridades estatales y municipales.



Luis Jorge Cuerda, presidente de la Canaco Torreón y organizador de la carrera, indicó que para este año el número de participantes creció, gracias a todas las medidas de seguridad que existen, creando gracias a ello un éxito rotundo.



“Lo primero que ofrece es la bolsa de un millón de pesos para todos los participantes en las categorías que son Segundo: ofrece cobertura de helicópteros, este año son cinco helicópteros que nos estarán acompañando, ninguna carrera, ni la Baja 1000 ofrece lo que ofrece Coahuila en ambulancias aéreas y traslados inmediatos”, indicó Cuerda a su llegada a Saltillo y en exclusiva para Zócalo.



Se adaptan



Para dar una mayor seguridad se realizarán pruebas PCR a todos los corredores para descartar algún contagio y de esa manera proteger a todos.



“Hoy tenemos en esta edición que se van a hacer pruebas PCR a todos los participantes para garantizas la tranquilidad de los participantes, de la ciudadanía en general y organizadores, entonces todo eso habla de la responsabilidad del gobernador Miguel Ángel Riquelme; tenemos el apoyo completo del alcalde Manolo Jiménez, que está más que puesto con este evento y eso es lo que nos caracteriza de otros eventos o carreras que hay en el país”.



La edición 2020 será un reto por lo que está sucediendo en el país, pero lo están asumiendo gracias al compromiso del sector privado y autoridades estatales y municipales.



“Es una nueva realidad la que estamos viviendo y como tal es un reto que asumimos, es un reto grande, pero es un reto que el mismo Gobernador puso, es un reto que lanza a venir a Coahuila, a decir en Coahuila estamos listos para recibir el turismo de manera responsable, de manera solidaria, de manera segura; entonces ese reto lo tenemos todos los coahuilenses. La organización en particular cuenta con el apoyo de las autoridades municipales y estatales, y de la Iniciativa Privada, creo que esa parte es compartida y lo asumimos con mucho gusto”.



Entre los protocolos de seguridad está que no habrá convivios de ediciones pasadas, las cenas, antes para reunir a todos y convivir, ahora serán servidas en sus habitaciones y las salidas serán programadas para no juntar a los competidores para tener una sana distancia.



También, gracias a la tecnología, se hará una videoconferencia para determinar reglas, rutas, preguntas y respuestas, así como la rifa de un vehículo por parte del alcalde Manolo Jiménez.



Pero algo que llama la atención, sin lugar a dudas, es que Coahuila Mil forma parte del Nacional Federal de la especialidad.



“Tenemos un atractivo más, que somos una carrera del Nacional Federal, somos la primera carrera a nivel nacional, por eso están los ojos de toda la República en Coahuila con toda la carrera”, reveló el organizador del evento.



Así, de esta manera se declara lista la carrera Coahuila Mil Desert Rally, para su realización a partir de este día en todo el estado de Coahuila.