Milán sale motivado a conquistar Europa

Ciudad de México.- Para definir la Europa League nos espera un partidazo en Colonia. Un grande de Europa, como Inter enfrenta a un tiránico equipo de la competición, Sevilla en una Final que augura ser, cuando menos, entretenida.



Vaya que le hace bien a los cuadros que son expertos en esta competición encarar a aquellos que vienen eliminados de la Champions League.



Y generalmente, llegan con un leve favoritismo esos equipos, como el Inter, que al final de cuentas no llegó a ser ese “Súper-Inter” capaz de destronar a la Juventus del sempiterno liderato de la Serie A. De hecho, su desempeño tras la reanudación pandémica no fue regular del todo, aunque en Europa League sí marchó a paso firme.



Casta de campeón



Inter, que es el primer equipo italiano que alcanza una final de Europa League bajo esta denominación, cuenta tres Copas UEFA en su abultado palmarés. En estado de gracia están Romelu Lukaku (tiene seis goles en esta competición en cuatro juegos) y Lautaro Martínez (14 goles en Serie A), ambos haciendo una temida dupla de ataque.



Se espera la recuperación de Alexis Sánchez, ausente en la victoria del lunes por 5-0 sobre el Shakhtar Donetsk, debido a una lesión muscular en el entrenamiento. Probablemente no esté al 100% en forma y sea recambio.



Sevilla, en su punto



El Sevilla es el equipo más exitoso en la historia de la Copa de la UEFA / Europa League. Ha llegado a la final en seis ocasiones y ganado la competición en cinco ocasiones, más que cualquier otro club.







Este cuadro, habituado a alzar este trofeo en tiempo reciente, llega al desenlace con ocho triunfos en sus últimos 10 partidos, incluyendo La Liga. Los otros dos resultados fueron empates.



Los andaluces sí estuvieron desde principio de temporada y ganaron todos sus partidos, excepto una caída en Chipre con el APOEL Nicosia y un par de empates en la serie de 16vos ante Club de Rumania.



A partido único en Alemania, despachó a equipos potentes como Roma, Wolverhampton y una correcta semifinal ante Manchester United.