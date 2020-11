Milan vence a la Fiorentina y sigue de líder único en la Serie A

Escuchar Nota

¡Romagnoli no perdona!



El capitán del Milán remató solo dentro del área para abrir el marcador. #SerieAxESPN pic.twitter.com/xvMWzusVsJ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 29, 2020

¡Kessié no perdonó desde el manchón penal!



El mediocampista del Milán aumentó la ventaja para su equipo desde los once pasos #SerieAxESPN pic.twitter.com/ojcMZVJBc1 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 29, 2020

¡El Milan más líder que nunca en el Calcio!



Pese a la ausencia de Ibra, los Rossoneros lograron conseguir la victoria por 2-0 ante la Fiorentina y son punteros de la Serie A con 23 unidades.#SerieAxESPN https://t.co/EfurezFlUx pic.twitter.com/2G0D9SDVAP — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 29, 2020

, este domingo en la 9ª jornada del campeonato, marcada por distintos(minuto 17), de cabeza en un saque de esquina, y el marfileño(27) firmaron los tantos del equipo ''.en el 40, pero su equipo no sufrió en ningún momento para llevarse los tres puntos.y amplía a cinco su ventaja en cabeza de la clasificación, sobre Inter de Milán (2º) y Sassuolo (3º), que están igualados a 18 puntos tras su duelo del sábado, en el que los primeros se impusieron por 3 a 0.La, que juega este domingo en, y la, que empató 1-1 el sábado en, les siguen en la clasificación y suman 17 puntos, a seis del liderato.máximo anotador de laen este arranque de curso y lesionado en un muslo, pero su equipo no le echó en falta ante unaque atraviesa un mal momento, que en sus cuatro últimos partidos apenas ha sumado un punto y no ha marcado ningún gol.El entrenado del equipo de Florencia, el ex seleccionador nacionalsufre su segunda derrota en dos partidos desde su llegada este mes al banquillo y la Fiorentina es apenas decimosexta en la tabla.