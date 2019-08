Miles celebran al Santo Cristo de la Capilla

Entre vendedores que ofertan cadenitas, rosarios y medallitas en el atrio, entre comerciantes que ofertan el champurrado más calientito, flores, dulces y pan de pulque, entre la verbena popular y algarabía se mueve la fe, se abre paso y llega a la Catedral, mueve el corazón de miles de saltillenses que visitaron un año más al Santo Cristo de la Capilla.“Todos los años venimos al novenario, desde que tengo uso de razón yo recuerdo que mi papá nos traía. En este novenario aprendimos muchas cosas, sobre todo como dicen a estar en familia”, comentó la señora Rosy quien acudió temprano al templo.Traer muletas, bastón o silla de ruedas no los detiene, la fe los mueve y los hace caminar; la edad no importa igual hay niños que ancianos; y es que muchos han sido testigos de milagros. Como el señor Arturo Manzanares, quien cada año acude al templo de la Catedral con un grupo de danzantes, quien vio a su hijo perder la vista y luego recuperarla parcialmente.“Se me quedó un hijo ciego y le pedí al Santo Cristo de la Capilla que lo ayudara, le pedí con todo el corazón, y recuperó la vista un poco, pero de perdido para valerse él mismo”, comentó el sexagenario, quien señaló que su hijo estaba en los vicios y gracias a la oración ya se rehabilitó.En cada una de las 10 misas se estima que comulgan al menos mil personas, según información de la Sacristía, eso sólo es una muestra de la gran cantidad de feligreses que visitan al patrono de Saltillo, a quien le oran le piden, le agradecen y le cantan.El señor Margarito Hernández le canta junto a su agrupación “Los 3 Naipes”“Pues tenemos que agradecerle al Santo Cristo muchas cosas, primeramente la vida que nos da, pero también la familia, y venir a cantarle es para agradecerle, le cantamos las mañanitas y tocamos para que los danzantes hagan lo suyo”