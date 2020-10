Miles de mujeres salen a manifestarse contra Trump en EU

Escuchar Nota

Miles de mujeres salieron a las calles en Washington y en otros lugares de Estados Unidos el sábado para protestar contra el presidente Donald Trump, exhortando a no otorgarle un segundo mandato y rechazando su nominación de una jueza conservadora a la Corte Suprema.Las protestas, que según los organizadores se llevan a cabo en los 50 estados del país, se inspiraron en la primera Marcha de Mujeres en Washington, una enorme movilización anti-Trump celebrada un día después de que asumiera la presidencia en 2017.Pero en medio de la pandemia de covid-19, las manifestaciones del sábado fueron considerablemente menores.La ruta del desfile en Washington comenzó cerca de la Casa Blanca para luego de dirigirse al Capitolio y a la Explanada Nacional.Otra protesta, más pequeña pero a favor de Barrett bajo el eslogan "I'm with her" (estoy con ella), estaba prevista frente a la Corte Suprema más tarde."Trump/Pence: Fuera ahora", decía una de las pancartas haciendo referencia al vicepresidente Mike Pence, mientras otras rezaban "Dump Trump" (Desechen a Trump).En la ciudad de Nueva York, alrededor de 300 personas -muchas con sombreros rosas- se reunieron en Washington Square con carteles en honor a Ginsburg o en apoyo a los oponentes demócratas de Trump para las elecciones, Joe Biden y Kamala Harris. En total, cinco marchas diferentes tenían lugar en la metrópoli."Es realmente importante estar aquí y tratar de animar a la gente a que no vote por Trump y sus políticas misóginas, especialmente ahora, con (la pandemia de) covid, cuando mucha gente está aislada", dijo Yvonne Shackleton, una madre trabajadora de 47 años que se desplazó desde la capital estatal Albany, a unas tres horas en coche de Nueva York.El apoyo de las mujeres a Trump ha disminuido drásticamente, especialmente en los suburbios. El mandatario está rezagado con respecto a Biden por 23 puntos en las encuestas de voto femenino, según un reciente sondeo de los medios The Washington Post/ABC News.Con información de Excélsior