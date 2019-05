Miles reclaman a Google su ‘derecho al olvido’

Google recibió en Europa, durante los últimos cinco años, más de 800 mil solicitudes de derecho al olvido. Esto se refiere a pedidos para que se eliminen de buscador direcciones (URL) que consideran inadecuadas, excesivas o irrelevantes. En otras palabras, son requerimientos de personas que quieren borrar su huella digital (o parte de ella).Según datos recopilados y publicados por Google, los usuarios europeos reclamaron que se retiren 3 millones 129 mil 77 direcciones, de las cuales ya se han borrado el 44,6 por ciento (un total de un millón 200 mil 746 enlaces).Las cifras de Google comenzaron a registrarse el 25 de mayo de 2014, doce días después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dio inicio a la entrada en vigencia al derecho al olvido.Según el propio buscador, las solicitudes para eliminar enlaces se estudian una a una y en algunos casos se pide más información al demandante, y cada una de ellas se somete a una revisión "manual".Entre los factores más comunes que justifican la retirada de una URL está la ausencia "clara" de interés público, información sensible -orientación sexual, raza, etnia, religión y afiliación política o sindical-, contenido relacionado con menores y condenas o antecedentes prescritos, exoneraciones y fallos absolutorios.La empresa puede decidir no retirar las páginas y alega para ello factores como la existencia de soluciones alternativas, razones técnicas o que las URL estén duplicadas. En algunos casos argumenta que la dirección cuya eliminación se ha pedido contiene información de "gran interés público".En este último caso, el equipo que lo analiza tiene en cuenta varios factores, entre éstos figura que el contenido esté relacionado con la vida profesional del solicitante, con un delito pasado, con un cargo público, que se trate de un persona con un papel destacado en la vida pública o que el contenido en sí mismo sea de documentos gubernamentales o material periodístico.Por ejemplo, Google retiró, a petición de un ciudadano español, un archivo de noticias según el cual el afectado figuraba en el registro de la policía como culpable de haber atropellado con su coche a otra persona y de haberla matado hace cincuenta años. El buscador optó por quitarlo debido al tiempo que había transcurrido desde el accidente.Sin embargo, no siempre accede a retirar contenido. En este sentido, recibió una solicitud de una persona para que se eliminara una noticia de 1994 y una publicación de un foro de 2007 sobre su actividad anterior como líder del brazo político de una organización que su Estado consideraba terrorista. No se retiró por razones de interés público, según publicó EFE.Los países europeos en los que se registró un mayor número de solicitudes de cancelaciones son Francia ( 177 mil 302 peticiones de anulación de 626 mil 582 enlaces); Alemania (131 mil 949 solicitudes para que se retiren 516 mil 488 direcciones); y el Reino Unido (donde 97.392 usuarios han querido que se borren 422 mil 895 direcciones).El cuarto lugar lo ocupa España, donde se han ingresado 76 mil 897 solicitudes para que se quiten 249 mil 376 URL y en el quinto puesto se sitúa Italia, en el que se han registrado 66 mil 331 peticiones para que se borren 270 mil 144 direcciones.El mayor número de reclamos procede en todos los países de personas particulares (el 88,6 por ciento), y en el caso español ese porcentaje se eleva al 90,4 por ciento de las reclamaciones.En cuanto a las categorías de sitios que más acumulan este tipo de pedidos figuran, en primer lugar las redes sociales (el 11,6 por ciento); seguido por directorios (el 16,4 por ciento) y noticias (el 18,7 por ciento).En cuarto lugar queda el rubro "varios" (el 50,9 por ciento), según datos que se empezaron a contabilizar en enero de 2016.