Miley Cyrus estrena look en cuarentena

.- Durante la cuarentena muchos famosos se han tomado el tiempo de compartir en redes sociales las actividades que realizan durante estos días. Algunos de ellos han decidido cambiar de look comoquien sorprendió a todos con un nuevo color en su cabello y otra que decidió renovar su corte de pelo fueLa ex estrella dese sometió a un radical cambio de look, en esta ocasión decidió llevar un corte pixie con un toque de mullet, así como un fleco desenfadado. Un corte perfecto para aquellas mujeres que buscan algo sencillo y práctico de llevar. Aunque la actriz ya llevaba el pelo corto, esta vez decidió recortarlo aún más.Debido a la cuarentena derivada del coronavirus, la cantante no pudo ir con su estilista de confianza,, pero eso no fue problema para la intérprete de, ya que su mamá,fue su estilista.Para lograr que el corte de cabello quedará perfecto, la estilistarealizó una videollamada con, a través de este mediole dio las indicaciones a la mamá depara cortar el cabello de la manera correcta. La viodellamada quedó registrada en un video quegrabó y que compartió con la revistaLa actriz que dio vida amostró su nuevo look a través de una historia de Instagram, pero antes de revelar su corte de cabello compartió imágenes de cantantes de rock y punk que hace años también optaron por este corte de pelo comoHay que recordar que no es la primera vez quetrae el pelo de esta manera, hace unos años llevo un pixie muy corto, algo que sorprendió a todos después de verla varios años con el cabello largo.Información por Milenio