Miley Cyrus y Cody Simpson terminan tras 10 meses de noviazgo

Escuchar Nota

"Hoy se supo que mi novio y yo hemos roto (...) Por ahora, dos mitades no pueden hacer un todo. Estamos trabajando individualmente en nosotros mismos, convirtiéndonos en las personas que queremos ser", dijo Miley Cyrus.



"Como todos los demás a esta edad, sólo estamos decidiendo quiénes queremos ser con nuestras vidas, lo que queremos hacer con nuestras vidas", dijo.



está de regreso en la industria musical con "Midnight Sky", canción con la que rinde un homenaje a icónicas artistas que han influido en su carrera como Joan Jett y Debbie Harry. Sin embargo, el lanzamiento de este sencillo no fue la única noticia que capturó la atención de sus fans, pues horas antes separa hablar sobre su ruptura con Cody Simpson, con quien mantuvo una relación de poco más de 10 meses.La intérprete de Wrecking Ball. La cantante aprovechó para aclarar los motivos de su separación y responder a la ola de rumores que se desataron alrededor del tema.Más adelante, la cantante aclaró que sus fans no deben sorprenderse que un día salga a comer pizza con Cody Simpson, pues son amigos desde hace 10 años y pidió que no lo conviertan "en una historia dramática".tras su separación con Liam Hemsworth, con quien se casó a finales de diciembre del 2018.Cabe mencionar que en mayo del año pasado, donde la cantante mencionaba que lanzaría tres EP:, todos los cuales compondrían un disco de larga duración titulado