Miley Cyrus y Liam Hemsworth llegan a acuerdo de divorcio

Estados Unidos.- La historia de amor de Miley Cyrus y Liam Hemsworth llega a su fin. Después de ocho meses casados, diez años de relación, un anuncio de separación inesperado y varias polémicas, la que fue una de las parejas más queridas de Hollywood ha llegado a un acuerdo de divorcio. Fue el actor el que lo solicitó oficialmente, aunque hasta ahora no se habían acordado los términos.



Será la próxima semana, concretamente el martes 31 de diciembre, cuando los abogados de ambas partes presenten el acuerdo en el Juzgado a petición de los interesados, que solo quieren pasar página. Tras tirarse los trastos a la cabeza de forma pública, ambos quieren terminar con esto cuando antes.



No ha sido difícil que se pusieran de acuerdo después de todo, pues habían firmado un acuerdo prenupcial antes de darse el "sí, quiero" por sorpresa el 23 de diciembre de 2018. Con ello evitaron posibles problemas económicos y en lo referente a la división de propiedades.



"Es un alivio para ambos que puedan pasar legalmente el uno del otro y dejar esto completamente atrás", asegura una fuente al portal de cotilleos estadounidense "TMZ". Y prosigue: "No fue un divorcio complicado debido a su acuerdo prenupcial y todo fue manejado por abogados. Sus ganancias se mantuvieron separadas mientras estaban casados y eso fue útil. Ambos están muy listos para seguir adelante y desenredar cualquier asunto que quedara por resolver fuera. Están felices de cerrar este capítulo de sus vidas". De hecho, tanto Liam Hemsworth como Miley Cyrus han rehecho sus vidas.



El único problema que se encontraron fue en lo tocante a sus queridas mascotas. Finalmente será Miley Cyrus quien se haga cargo de los perros: "No tienen hijos y ella se quedará con los animales que tienen en común".