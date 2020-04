Militar de 99 años logra curarse del coronavirus

Aos 99 anos, Ermando Armelino Piveta, recebe alta da COVID-19. O ex-combatente da 2ª Guerra Mundial ficou internado por 8 dias no Hospital das Forças Armadas (HFA) e recebeu alta no mesmo dia em que se comemora os 75 anos da “Tomada de Montese”. #LutaremosSemTemor pic.twitter.com/v2fjgto0g2

