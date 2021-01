Militar violaba a su hija dentro del regimiento, afirmaba que era su ‘amante’

Escuchar Nota

ubicado en Rio de Gallegos decía a su hijastra, para poder abusar físicamente de la menor desde que tenía 9 años de edad, hasta los 21. Fue soloque la joven se enteró de la noticia de que el militar no, sino solo la pareja de su padre a quien conoció cuando apenas era una niña.Actualmente, el suboficialluego de fuertes acusaciones en su contra, pues abusaba de la chica aún siendo menor de edad cuando se encontraba dentro del predio de la FF.AA. cuando cumplía con sus guardias,lo hacían en su auto.Dicho acontecimiento, donde fue denunciado en el año 2017 cuando la víctima contaba con 26 años de edad. Apenas tres años atrás se había enteradoque el militar que la violentaba, no era realmente su padre biológico.Luego de la fuerte revelación, comprendió que la. Cabe mencionar, que la joven sufre actualmente de fuertes trastornos psicológicos, así como fobias que le impiden expresarse de forma clara. "En 28 años de carrer", confesó Carlín Jovita Vivar, abogada de víctima.Después de esto, el suboficial fue detenido y procesado, acusado de "en concurso real con acceso carnal reiterado y agravado por el vínculo y convivencia preexistente", por lo que se prevé una pena máxima de alrededor de 20 años.Además, la defensora agregó quecomo su condición de militar y las secuelas que dejó en la víctima, que lo puede llevar a una condena perpetua".Asimismo, manifestó el terrible escenario de violencia de género que vivió la joven.y recibía amenaza tales como 'si cuentas algo primero te mato a vos y después me mato yo', palabras que provocaron que una situación de angustia e impotencia. Cabe resaltar que era una persona indefensa, pues su mamá y hermanos nunca intuyeron lo que estaba ocurriendo."Él la maltrataba constantemente. Vivió un verdadero calvario durante varios años. No solo perdió la infancia sino también sus ganas de vivir", señaló Vivar.fue dictado por la jueza Marcela Quintana.estaba por culminar sus labores en la Fuerza Aérea después de casi 30 años de servicio, tiempo en el que realizó un sinfín de fechorías."Por el momento, la Fuerza Aérea se mantiene en silencio. No sabemos si a pesar de ser detenido le dieron de baja porqueLa justicia actuó rápidamente", dijo.