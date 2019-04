Militares balean auto y matan a padre de familia

Diez miembros del ejército brasileño fueron arrestados el lunes después de que soldados dispararon 80 veces contra un auto en el que viajaba una familia, matando a un hombre de 46 años en un incidente que desencadenó protestas.Evaldo dos Santos Rosa conducía el domingo hacia un baby shower en compañía de su hijo de 7 años, su esposa, el padrastro de ella y otra mujer cuando los soldados comenzaron a dispararles, según sus familiares. El padrastro y un transeúnte que intentaba ayudar resultaron heridos, pero el resto de la familia salió ilesa.El ejército inicialmente dijo en un comunicado que había respondido a los disparos de atacantes. Pero la policía señaló que no se encontraron armas en el vehículo por lo que el personal castrense eventualmente cambió su declaración.“Todas las evidencias indican un homicidio”, dijo el investigador policiaco Leonardo Salgado a la televisora Globo después de inspeccionar la escena del crimen.El lunes, el ejército indicó que los soldados que patrullaban la zona confundieron el vehículo de Dos Santos Rosa con el de criminales.“Debido a las inconsistencias entre los hechos reportados inicialmente y la demás información recibida posteriormente por el comando militar del este, determinamos el retiro inmediato de los (miembros) militares involucrados”, informaron las fuerzas armadas en un comunicado. Diez de los 12 hombres interrogados por los investigadores están bajo arresto.Familiares, amigos y residentes locales programaron una protesta el lunes en el lugar en el que Dos Santos Rosa fue asesinado.“Esto no puede seguir pasando. Queremos justicia”, dijo el hijo de 29 años de Dos Santos Rosa, Daniel, a The Associated Press en una entrevista telefónica.Brasil tiene la mayor tasa de homicidios anuales del mundo y el nuevo presidente Jair Bolsonaro ha prometido dar rienda suelta a las fuerzas de seguridad para combatir la violencia. Pero las fuerzas armadas han sido criticadas desde hace tiempo por sus asesinatos extrajudiciales, en especial en el estado de Río de Janeiro. En 2018, la policía mató a 1,534 personas en la entidad, según datos del gobierno.