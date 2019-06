Militares asesinaron a compañera de tropa: quedarían libres

Activistas y padres de la mujer soldado que fue asesinada por compañeros de tropa, el pasado 6 de abril, denunciaron que los presuntos responsables del feminicidio podrían quedar en libertad, debido a que la carpeta de investigación de la Fiscalía General del estado (FGE) se integró mala de manera deliberada.María Magdalena Chacón y Jesús Matuz Montesinos, la madre y el padre de Brenda Orquídea, la joven ultimada 10 meses después de haber ingresado al Ejército Mexicano, señalaron que los supuestos responsables del crimen, los capitanes Juan Antonio R. y Agustín P., pidieron a un juez federal la protección de la justicia federal ante el presunto proceso irregular al que fueron sometidos por la FGE.El pasado 6 de abril, Brenda Orquídea Matuz Chacón fue golpeada por sus compañeros militares y su cuerpo arrojado al río Usumacinta. Por esos hechos, el 19 de abril el juez de Control de la Región Uno (El Amate) vinculó a proceso a los dos militares por el delito de homicidio calificado, pese a que dentro de la carpeta de investigación existen suficientes datos de prueba para realizar una imputación por feminicidio.La FGE solicitó vinculación por homicidio calificado y no por feminicidio, como debió hacerse.El pasado 7 de mayo los presuntos feminicidas de la joven soldado interpusieron un recurso de amparo en contra del auto de vinculación a proceso, que recayó en el Juzgado Séptimo de Distrito, por lo que será la juez Minerva López Constantino quien decida si los deja en libertad.Frente a esa posibilidad, las activistas Selene Domínguez, Paulina Conde y Holly Matus, así como la Red de Familiares de Víctimas de Feminicidio, denunciaron la falta de debida diligencia en la integración de la carpeta de investigación.Indicaron que la FGE no recabó de manera correcta las pruebas y tampoco desahogó técnicamente las audiencias, fallas que impiden el acceso a la verdad y la justicia de las víctimas, y dejaría en libertad a los feminicidas, con las consecuencias que eso conlleva.“Resulta gravoso que se tomen las vías legales para dejar en estado de indefensión a las familias que somos sobrevivientes a la muerte de nuestras hijas, madres, mujeres y que las autoridades nos dejen sin protección y justicia.“Y ahora nuevamente está en manos del Poder Judicial Federal la decisión de liberar feminicidas, en un caso donde el propio presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que habría justicia ante el crimen y nadie quedaría en la impunidad”, subrayaron.En ese sentido, exigieron que se esclarezca el feminicidio de Brenda Orquídea Matuz Chacón, que no se libere a los feminicidas y que se lleven a cabo las actuaciones de las autoridades correspondientes con respeto y en apego estricto a los derechos humanos de las mujeres y las víctimas.