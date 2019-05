Militares revelan cómo el Ejército de EU arruinó su vida

How has serving impacted you? — U.S. Army (@USArmy) 23 de mayo de 2019

How has serving impacted me? IT RUINED MY LIFE. Not because of what I saw.. Not because of the nightmares. Not because of the daily pain. Not because of the Breathing issues. Not because of the Anxiety and Depression. Because When I returned home you tossed me to the curb. — SmokeShip (@SmokeShip) 25 de mayo de 2019

How has serving impacted innocent people in the Middle East and Africa in the name of US imperialism? Think about that — you’re a shia innit? (@milksheikhman) 25 de mayo de 2019

I didn’t serve, but my mom did. She was raped by one of her commanding officers. My family and i didn’t know about it until almost 15 years after she was discharged. Now she has PTSD and depression. — D A Z J O N (@dazzymaiee) 25 de mayo de 2019

My childhood best friend went in the Army, the happiest of young men, came out utterly changed and shortly afterward put a shotgun in his mouth and pulled the trigger. I hate you. — Balancement (@Balancement) 25 de mayo de 2019

La cuenta oficial del Ejército de Estados Unidos en Twitter ha realizado una encuesta para averiguar cómo el servicio afecta la vida de los militares.En este momento, más de 9 mil personas han compartido sus opiniones. Además de constatar que el servicio en el Ejército fortalece física y emocionalmente a las personas, da sentido a su vida y abre perspectivas profesionales, la gente deja en los comentarios declaraciones muy escépticas y críticas sobre la influencia de las fuerzas armadas en el mundo, el país y la vida de la persona.Muchos usuarios compartieron historias muy tristes sobre cómo el servicio les había arruinado la vida y como el Estado no les había ayudado de ninguna manera."¿Cómo me ha impactado el servicio? ARRUINÓ MI VIDA. No por lo que vi... No por las pesadillas. No por el dolor diario. No por los problemas de respiración. No por la ansiedad y la depresión. Porque cuando volví a casa me tiraron a la calle", escribe una persona."¿Cómo ha impactado el servicio a personas inocentes en Oriente Medio y África en nombre del imperialismo yanqui? Piensen en eso:)", escribe otra usuaria.Varias personas compartieron historias de sus familiares que se habían suicidado, sufrían del trastorno por estrés postraumático, habían experimentado cambios radicales de carácter y comportamiento o perdido su salud tras participar en acciones militares de EU.También había aquellos cuyos familiares o ellos mismos habían sido abusados durante el servicio."Yo no serví, pero mi madre, sí. Fue violada por uno de sus oficiales al mando. Mi familia y yo no lo supimos hasta casi 15 años después de que fuera dada de baja. Ahora tiene estrés postraumático y depresión", comparte una joven.Muchos usuarios han recordado que los horrores de la guerra dejan cicatrices en la mente de todos."El mejor amigo de mi infancia se alistó en el Ejército, era el más feliz de los jóvenes, salió completamente cambiado y poco después se puso una escopeta en la boca y apretó el gatillo. Los odio", escribió @Balancement.