¿Millenials decidirán elección en Coahuila? Son el 30% de la población

Saltillo, Coah.- En Coahuila, el 30 por ciento del padrón electoral lo conforman ciudadanos entre 18 y 30 años, quienes representan a las generaciones conocidas como centennials y millennials, nativos digitales que, de acuerdo a la estadística, son el grupo de la población más apático en participar en procesos electorales.



Así lo señaló, la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Gabriela de León Farías, quien manifiesta, atraer el voto de este sector dependerá del mensaje emitidos por los candidatos de distintos partidos políticos para convencerlos a través de las plataformas digitales.



“Según las estadísticas del propio INE, derivadas de las elecciones del 2018, se advierte que los que menos votan es este sector de la población joven, pero también representan el 30 por ciento del padrón electoral, es un importante sector del padrón que no está acudiendo a las urnas”, expresó.



Al destacar que estas campañas electorales serán distintas, expresó la ventaja en el acceso de este y otro sector de la población a las redes digitales para informarse y razonar su voto.



En este sentido, De León Farías, mencionó que en Coahuila, el 75 por ciento de la población está en una red social, la más utilizada es Facebook y, de acuerdo al estudio, en la entidad las personas revisan sus redes sociales cada 15 minutos.



“Dependerá mucho del contenido de los mensajes que los candidatos y candidatas emitan para pegarle a este sector de la población, si bien los jóvenes están en redes sociales y están consumiendo información, no todo lo que ven le hacen caso y no todo les influye, entonces depende mucho del contenido, de la forma en que se exprese el mensaje político para poder llegarle a este sector de la población”, indicó.







La importancia del voto



Expuso que el Instituto trabaja diversos programas para realizar una labor de concientización de la importancia de su voto, entre ellos, ‘Mi Primer Voto’, que se lleva a las escuelas y sitios donde se localiza este sector, además de firmar convenios con universidades para difundir la información, y el arranque de la plataforma “Candidato Transparente”, en conjunto con el ICAI y el INAI.



Aunado a lo anterior, indicó que el Instituto se puso en contacto con el representante de Facebook México, empresa que maneja Instagram y WhatsApp, la cual ofreció una capacitación a partidos políticos y aspirantes a candidaturas sobre las nuevas políticas de dichas plataformas para el pautado y manejo de mensajes, ya que cambiaron sus políticas de transparencia.



Los centennials constituyen la generación más joven y en este momento la más experta en el área digital, por lo que representa una ventaja en la atracción del voto durante la nueva normalidad que obliga a los organismos electorales y partidos políticos a desarrollar campañas preferentemente en la plataforma de internet.



De acuerdo al padrón electoral del Instituto Nacional Electoral, en la entidad hay 2 millones 229 mil 916 ciudadanos en condiciones de votar, de estos, 635 mil 342 pertenecen a este grupo de la población de 18 a 29 años de edad, es decir, el 28 por ciento del total.





¿Quiénes son los centennials y millennials?



Los centennials, también conocida como generación Z, son quienes nacieron a partir de 1997, pero algunos consideran que se extienden en la fecha hasta el año 2000. Por otro lado, los millennials su fecha de nacimiento es entre 1982 y 1995, ambos nativos digitales.



La generación Z pertenece al mundo de la información inmediata, cuenta con computadora, televisión y teléfonos inteligentes, es dependiente de la tecnología, su sociedad existe en internet y son impacientes, pues desean resultados inmediatos.







