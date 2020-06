Millie Bobby Brown sorprende con cambio de look

Escuchar Nota

.-, ha destacado por su participación en la serie, en donde enterneció al mundo con su personaje, siendo una niña muy fuerte, y que destacaba por su look con el cabello rapado.Han pasado varios años desde que se estrenó la serie de Netflix, por lo que, y de hecho una de sus fotografías en los SAG awards dio la vuelta al mundo al verse de más edad., donde sube imágenes constantemente a, y de hecho, una de las últimas que subió cautivó a sus fanáticos, quienes no dejaron de decirle lo guapa que se ve, pues luce un cabello bastante largo, y ligeramente rubio.Algunos fans de la seriehan pensado que quizá este sorpresivo cambio de look tiene que ver con la producción, y que tal vezsu personajeSin embargo, nada de eso está confirmado, y por lo pronto las grabaciones de la nueva temporada de dicha serie se encuentran en pausa debido a la pandemia por coronavirus, así que aún no hay una fecha exacta en la que podremos ver la continuación de esta popular historia.Mira la foto de Millie Bobby BrownInformación por La verdad