Millonarios compran búnkers y contratan a médicos para protegerse del coronavirus

Ciudad de México.- En medio del brote de coronavirus, los poseedores de grandes fortunas están tomando medidas extremas para protegerse de la enfermedad, en particular gastando mucho dinero en aviones y médicos privados, así como buscando refugios para desastres e incluso búnkeres subterráneos para aislarse del mundo exterior.



Algunas compañías aprovechan el pánico creado alrededor de la propagación del virus, que hasta el momento se ha cobrado más de 5.000 vidas en todo el mundo e infectó a 135.000 personas, para hacer negocio, y no se trata solo de vendedores de productos desinfectantes.



En el estado de Indiana (EE.UU.), una compañía ha convertido un búnker de la Guerra Fría en un refugio fortificado para 80 personas, y ofrece además espacio en más de 500 búnkeres en un depósito de municiones abandonado de la Segunda Guerra Mundial en Dakota del Sur.







Quintessentially, compañía de conserjería para millonarios, dijo que uno de sus miembros había convertido su hogar en un "búnker de estilo militar", informa The Guardian. La empresa Vivos Group, que construye refugios subterráneos diseñados para resistir desastres naturales, reportó un aumento en las consultas y ventas desde el inicio del brote.



Las personas adineradas también están alquilando aviones privados para irse a sus casas de vacaciones o refugios especiales en regiones del mundo que aún no están muy afectadas por el brote. Muchos también tienen médicos personales o enfermeras para tratarlos a ellos y a sus familias en caso de que se infecten.







En el Reino Unido, médicos de clínicas privadas han informado de una gran demanda de personas acaudaladas que preguntan si pueden pagar por hacer pruebas privadas del covid-19. No obstante, las autoridades del país dijeron que solo se examinaría a las personas que tienen una "alta probabilidad" de infección. Además, el Departamento de Salud y Asistencia Social ordenó que todas las pruebas sean realizadas por las autoridades sanitarias públicas.



Al mismo tiempo, algunas clínicas también ofrecen a los ricos preocupados infusiones intravenosas de vitaminas y minerales para estimular su sistema inmunológico.



Este miércoles, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que el covid-19 "puede caracterizarse como una pandemia".