Millones de mexicanos amenazados de nuevo por la pobreza debido a Covid-19: Coneval

“Son algunas de las variables en las que podamos ver desafortunadamente retrocesos” de los últimos años, apuntó.

“Las actividades en sector servicios, comercial y puntualmente turísticas que se puedan recuperar en el segundo semestre del año podrán contener este aumento de actividades informales y la pérdida de empleo”, dijo.

“En suma, los programas sociales y de desarrollo promovidos por el Gobierno este año llegarán a 22 millones de beneficiarios”, dijo entonces. Entre otros puntos, adelantó por varios meses el pago de la pensión universal a adultos mayores.

“El fortalecimiento de los programas sociales y de las transferencias monetarias que han estado realizando en las ultimas semanas son, insisto, una buena opción sobre todo para los hogares que reportan mayor pobreza extrema”, explicó el titular de Coneval.

Como ya sucedió hace una década con la Gran Recesión,, alertó este domingo el titular del Coneval, José Nabor Cruz, organismo encargado de evaluar la pobreza.En una entrevista con Efe, el secretario ejecutivo delexplicó que en la crisis financiera de 2008 a 2010 “hubo un aumento de tres millones de pobres”, llegando a los 52,8 millones en 2010.Si bien es “complicado” hablar de la cifra exacta de mexicanos pobres al finalizar la crisis, Cruz sí consideró que hay una “analogía” con la realidad actual y la de hace una década, y ello, más no la extrema.México acumula al momento 7 mil 497 casos y 650 muertos de Covid-19, si bien las autoridades estiman que en mayo se registrará el pico de casos.A falta de la formalización de un consejo de expertos,, si bien no ha impuesto cuarentena absoluta por la gran informalidad.El impacto en un país con una economía débil -– será muy sustancial.Los empresarios estiman la pérdida de millones de empleos formales e instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman que el PIB retrocederá un 6.6 por ciento.México lleva décadas luchando contra la pobreza. Entre 2008 y 2019 el porcentaje de personas pobres ha descendido levemente, del 44.4 por ciento en 2008 al 41.9 por ciento en 2018.Mientras que en números absolutos,, según Coneval.En medio, ha habido varios cambios de gobierno y distintas medidas sociales para frenar la enorme desigualdad.Todo ello ha resultado insuficiente y las crisis mundiales lo prueban. Y la clave es, explicó, la “debilidad del mercado laboral” nacional.Para Cruz, el principal obstáculo que pueden enfrentar, que hoy representa el 56.2 por ciento del total de empleados.Si bien el Ejecutivo ha apremiado a todas las empresas a evitar despidos, la realidad ya da señales peligrosas.De un universo de 20.6 millones de empleos formales, e, cuando apenas empezaba la crisis.En este contexto, Cruz valoró positivamente una posible rápida recuperación del turismo -que aporta 8,7 % del PIB- porque podría reducir la informalidad.Ante un escenario catastrófico entran en juego los apoyos oficiales. Precisamente, uno de los caballos de batalla del presidentequien arribó a la Presidencia de México con un mensaje claro:El 5 de abril, el líder izquierdista dio fe de ello al anunciar un polémicoy, sobre todo, una lluvia de ayudas.Este sábado, en un nuevo mensaje a la nación, aseguró que sus ayudas arribarán al 60 por ciento de la población, “los más necesitados”.Aunque criticados por ciertos sectores, estas ayudas pueden suponer un salvavidas para muchísimos.El experto consideró este un mecanismo de “contención” junto con el empleo, y deseó que estas ayudas, en concordancia con los gobiernos estatales, apunten sobre todo hacia esas ciudades o regiones con gran informalidad.Uno de los factores que evalúa el Coneval es el acceso a los servicios de salud., dijo.Este vector enumera quién está afiliado a una entidad de salud pública o privada, y quién no en este país de unos 126 millones de habitantes.Esta cifra podría haber cambiado en estos últimos meses, puntualizó el experto. Ello debido a lay a la reciente creación del Instituto de Salud para el Bienestar (), que tiene este fin.Entre tanto, México se prepara para el pico máximo de contagios en medio de críticas por