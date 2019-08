Millonetas, presume Andy Ruiz su nueva mansión

Las negociaciones para la revancha entre el campeón de peso completo Andy Ruiz Jr. y el británico Anthony Joshua viven días clave, sin embargo, al púgil de origen mexicano dicha situación parece no tenerlo demasiado ocupado y se le notó muy tranquilo en un video, donde presume su nueva y lujosa mansión.A través de redes sociales, Ruiz Jr. le muestra a sus seguidores los lujos con los que contará su nueva casa en California.Fuentes, albercas, canchas de basquetbol y tenis, entre otro tipo de excentricidades son los que se observan en el video que publicó el boxeador en su Instagram, y que después la empresa DAZN compartió en Twitter, generando cientos de reacciones.Si bien, el valor real no se sabe con precisión, el diario The Sun asegura que Ruiz Jr. gastó cerca de 6 millones de dólares en su nuevo hogar. El pasado 1 de junio, Andy rompió con todas las quinielas y derrotó por la vía del KO al supercampeón de los pesados Anthony Joshua, arrebatándole sus tres cinturones (FIB, AMB y OMB), convirtiéndose así en el primer campeón mexicano de peso Completo de la historia.