Mina antipersona mata a turista alemán y hiere a una argentina

"Gente del lugar nos llamó y enviamos dos coches para recogerlos", explicó Ko Myo.

Un ciudadano alemán murió y su acompañante argentina resultó herida a consecuencia de la explosión de unacuandopor el noreste de Birmania (Myanmar), confirmaron este miércoles fuentes policiales y una ONG local.El ciudadano alemán de 40 años y la argentina, de 39 años,, donde en algunas zonas hay minas antipersona debido al conflicto entre el Ejército birmano y guerrillas de varios grupos étnicos.Ko Myo, de la ONG Charity Without Borders, indicó que, y se encuentra ingresada en el hospital de Hsipaw, en el noroeste de Shan.Birmania, que no es firmante del tratado internacional contra las minas antipersona, es el único país cuyo Ejército usó este tipo de armas en 2018, según un informe publicado la semana pasada por la ONG Landmine Report.Las autoridades birmanas libran varios conflictos con las guerrillas de varias minorías étnicas en los estados periféricos de Shan, Kachin (en el norte) y Arakan (en el oeste, también conocido como Rakáin).El informe de Landmine Report señala que algunas organizaciones armadas no estatales también usaron minas antipersona en el país, donde el número de muertos y heridos por este tipo de explosivos ascendió el año pasado a 430.Se trata del cuarto país del mundo con más víctimas por estas armas, que no discriminan entre combatientes y civiles, tras Afganistán (2.234), Siria (1.465) y Yemen (596). EFE