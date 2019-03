Mina ‘Los Cardones’ en BCS no se construirá

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo "no" a la nueva mina de oro a cielo abierto Los Cardones.Pese que hace unos meses señaló que la sometería a consulta ciudadana, esta tarde aseguró a los habitantes de Baja California Sur que la decisión está tomada y no se construirá.Lo anterior ocasionó ovaciones de los asistentes al arranque del programa de mejoramiento urbano “Mi México Late” en Cabo San Lucas.“Hace unos meses estuve en La Paz y estaban planteando me definiera sobre lo de la mina, ya llegó también la hora de la definición y le digo al pueblo de Baja California Sur, no a la mina."¿Por qué no? Porque tenemos que cuidar el paraíso, no destruir el paraíso, cuidar la naturaleza y si estoy hablando de que la gente vive del turismo tenemos que cuidar el medio ambiente y si estoy hablando de que vamos a abastecer de agua, pues tenemos que cuidar el agua que hay en el subsuelo”, aseguró el primer mandatario.Explicó por qué no sometió a consulta el proyecto, como lo hizo con otros como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y la termoeléctrica en Morelos, pues esos proyectos iniciaron en otras administraciones y por ello era necesario consultarlo, pero este no.“Pero también me adelanto porque me van a reclamar, como me tienen, van a decir por qué en el aeropuerto hubo consulta, por qué en la termoeléctrica hubo consulta y en lo de la mina no, es sencillo, lo del aeropuerto lo iniciaron otros gobiernos, lo de la termoeléctrica y el gasoducto también lo inició el gobierno pasado, esto me tocaría a mí iniciarlo y yo digo no y tengo en la facultad”, sostuvo.En septiembre del año pasado, los habitantes de Baja California exigieron al entonces presidente electo, comprometerse para evitar la construcción de la mina a cielo abierto, proyecto de Ricardo Salinas Pliego, en ese momento dijo que se sometería a consulta popular, lo que ocasionó la inconformidad de los pobladores.El Presidente dio arranque al programa de mejoramiento urbano “Mi México Late”, en el campo de beisbol de la unidad deportiva profesor Leonardo Gastélum, en Cabo San Lucas.El programa de mejoramiento urbano tendrá un presupuesto anual de 8 mil millones de pesos, de estos, en Los Cabos se invertirán 500 millones de pesos.El titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, señaló que este programa incluye 4 mil acciones entre paga el mejoramiento de la vivienda y de barrios, entre ellas intervenciones para mejorar, ampliar o sustituir vivienda familiar y regularización de las propiedades.También contempla rehabilitación de espacios públicos, equipamiento e infraestructura urbana básica, pavimentación de calles completas , instalación de redes de agua potable, de áreas verdes, parques, unidades deportivas, centros culturales y educativos, así como clínicas de salud.Detalló que se intervendrán dos polígonos lo que beneficiará a 50 mil personas en Los Cabos que representa una quinta parte del total de la población del municipio.Entre las colonias que se verán beneficiadas en el municipio de Baja California Sur, están Las Palmas, Cabo Fierro, El Caribe, Caribe Bajo, Leonardo Gastélum, Mesa Coloreada 1, 2 y 3; Tierra y Libertad, y Lagunitas 1 y 2.Con información de Milenio