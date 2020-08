Minas de la Carbonífera no alcanzan calidad exigida por la CFE

Escuchar Nota

Múzquiz, Coahuila.- En tanto la Comisión Federal de Electricidad y la Subsecretaría de Minas se niegan a revelar el listado de empresarios mineros favorecidos con pedidos, las características del mineral exigidas por la CFE están fuera de los parámetros de la zona y vuelven a demostrar la falta de conocimiento y rigor con han manejado el asunto, señalaron productores de la Región Carbonífera.



Empresarios que han denunciado favoritismos y anomalías en el modelo de asignación, revelaron que vía correo electrónico se hizo llegar a los seleccionados un formato fijando las características técnicas del mineral requerido, “especificaciones que muy pocas minas y en cantidades menores pueden cumplir”.



El geólogo Manuel de Jesús Aguilar, quien desarrollo trabajos profesionales en la región y conoce las características de los mantos, al ser consultado refrendó esos señalamientos y precisó: “A primera vista y en general, mi experiencia me dice que no hay posibilidad de que cumplan tales exigencias, principalmente en lo que toca a parámetros de ceniza y temperatura”.



Especificó que en general el carbón de la zona está entre 36% y 38% de ceniza y les están fijando como límite máximo de aceptación 34%, “lo que únicamente podrán alcanzar algunos productores de pozos o minas pequeñas, en cantidades que no serán representativas para el promedio de contenido en los 2 millones de toneladas que la Comisión ofrece adquirir”.



Ese parámetro, amplió el ingeniero Aguilar, está directamente relacionado con la temperatura de 1,300 grados que fijan como requisito, nivel que solamente alcanza un carbón de diseño como el que proveía el GAN a través de MICARE, empresa que en ocasiones tampoco lo cumplía y por lo tanto era sancionada.



Técnicamente, advirtió, ese requisito necesario para las calderas de las plantas de Nava no lo van a lograr ni en la mezcla con el carbón almacenado que les estuvo entregando el GAN “y deberían volver a traer carbón importado de muy baja ceniza y más caro, como lo hicieron en el pasado”.



Sobre lo mismo, los productores corroboraron lo señalado por el técnico y afirmaron que debería haber una tolerancia muy amplia por parte de la CFE en cuanto a la calidad del carbón, “porque si ya el precio está muy ajustado y encima nos van a multar por no cumplir esos rangos, definitivamente este va a resultar un negocio de viudas”.



En otro orden, integrantes tanto de la Unión Mexicana de Productores de Carbón, que preside Bogar Montemayor, como la Unión Nacional de Auténticos Mineros, a cargo de Eduardo Jiménez, y medios de comunicación regionales han solicitado publicar el listado de asignaciones que maneja la Comisión Federal de Electricidad.



Hasta el momento la CFE se ha negado a darlo a conocer, aunque de acuerdo a la información extraoficial integra por lo menos siete empresas relacionadas con el senador morenista Armando Guadiana, así como cinco de su correligionaria Tania Flores y otras simulaciones del exdirigente carbonero Fernando Mendoza, así como de las familias Yutani, Fuentes y González Garza, entre otras.



“Aunque hasta el momento las autoridades permanecen inmutables, ante el temor de que a raíz de las revelaciones periodísticas la CFE rectifique y cancele muchas de las asignaciones como las de Guadiana o Mendoza, ya han comenzado a inventar cooperativas y otras razones sociales con prestanombres”, advirtió uno de los inconformes.



Igualmente ha eludido revelar el listado la Subsecretaría de Minería, pese a que el titular, Francisco Quiroga, estuvo la pasada semana en las regiones Carbonífera y Centro, donde participó en reuniones con empresarios locales, a los que sin ofrecer detalles aseguró la voluntad del Gobierno Federal de reactivar y diversificar la economía.



A partir de dicho intercambio, el denominado “Consejo de Empresarios de Nueva Rosita” hizo llegar a Quiroga una carta firmada por Alberto Ramos Jiménez en calidad de presidente, en la que propone como medidas de reactivación regional, hacerse cargo del rescate de cuerpos en la mina Pasta de Conchos, solicita ayuda para trabajar yacimientos de barita y otros minerales distintos al carbón, y piden inversión federal para mejorar el abasto de agua.