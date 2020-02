Mineros de Sierra Mojada ganan amparo para cobrar 14 mdd

Escuchar Nota

“Obviamente, que en esa negociación van a acordar que se den por satisfechos en un juicio que ya tienen resuelto a su favor, y les hace creer que la negociación va a ser por sus oficios, por su intervención, y no tanto por el resultado de una sentencia dictada por el tribunal de la más alta jerarquía, que es un Tribunal Colegiado de Circuito”.

“A los extranjeros les sale muy barato pagar 2, 3 millones de dólares, en lugar de pagar lo que la sentencia ordena, que son 14 millones… obviamente esto lleva tiempo y aprovechando la necesidad, él les vendió la idea de que hay que recuperar pronto lo que sea, aunque se vean afectados en una forma criminal".

"Es una situación anómala: nadie renuncia a lo que legalmente le corresponde. ¿Por qué insiste en que renuncien a cobrar lo que les corresponde? ¿Cuál es su interés?”, expresó.

No obstante que laque los llevaría a cobrar, el diputado federal, convenció a un grupo de cooperativistas para desistir en el proceso y conformarse con 2 millones., abogado de la Cooperativa, informó que este martes, el legislador por Morena llevó en autobús a la Ciudad de México a un grupo de cooperativistas de Sierra Mojada para reunirse con, quienes ofrecen 2 mdd a pagar de inmediato, siempre y cuando los mineros renuncien al proceso legal.“Sobre esa base van, que con 2 millones de dólares se conforman. (Borrego) se está aprovechando de la necesidad y desesperación de estas personas, de que son iletrados, y los convenció de que negocien con poquito y que él va a ser su representante”.Cuestionó la intervención de Borrego Adame, quien seguramente tuvo acercamiento con los empresarios canadienses y se llevará algún beneficio económico, a costa de los intereses de aproximadamente 140 cooperativistas.A finales de enero, el Tribunal Colegiado de Circuito, de Chihuahua, otorgó el amparo a la Cooperativa Mineros Norteños, que reclama el pago de aproximadamente 14 millones de dólares a la empresa Metalin Inc.El amparo es contra el Primer Tribunal Unitario del XVII Circuito, que había dictado sentencia a favor de la compañía canadiense, que se niega a pagar el adeudo. Con el amparo, se obliga al Tribunal a emitir una nueva sentencia y corregir a favor de Mineros Norteños las violaciones cometidas.-En el 2000 vendieron a Metalin Inc. las minas Vulcano y Unificación Mineros Norteños.-Las minas producían plomo, zinc y plata.-Acordaron un pago de 7 millones de dólares, a liquidar en un plazo de 4 años.-Los empresarios canadienses no pagaron.-En el 2014 interponen demanda por incumplimiento de contrato.-Los cooperativistas demandan el pago de 14 mdd, incluyendo intereses.-A finales de enero el Tribunal Colegiado de Circuito, de Chihuahua, otorgó el amparo a la Cooperativa.- El amparo es contra el Primer Tribunal Unitario del XVII Circuito, que había dictado sentencia a favor de la compañía canadiense.-El amparo obliga al Tribunal a emitir una nueva sentencia y corregir a favor de Mineros Norteños.-En consecuencia, deberían pagar los 14 mdd a los cooperativistas.