Minimiza Conade impacto del Covid-19

Aquí la tontería que publicó hace rato y ya borró la @CONADE pic.twitter.com/siJRbAmyDW — Sergio Treviño (@sergiotrevino9) March 16, 2020

La Comisión Nacional del Deporte minimizó hoy en redes sociales el impacto del coronavirus en la sociedad, al desplegar un comunicado en el que menciona que el covid-19 no es una situación de emergencia en México, lo que le generó constantes críticas."Coronavirus Covid-19 no es una situación de emergencia", se leyó en la cabeza del anuncio de la Conade que encabeza Ana Gabriela Guevara.Minutos después y tras un sinfín de críticas en redes sociales, el organismo decidió borrar la publicación.El anunció continuaba con cinco lemas más: "No hay necesidad de cancelar eventos. Tampoco hay que hacer compras de pánico. Sigue tus actividades normales, pero refuerza las medidas de prevención y recuerda: la enfermedad causada por el Coronavirus Covid-19 no es grave".Y para cerrar, mencionaba al final: ¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!.Cientos de ciudadanos criticaron la postura de la Conade y le recordaron que en países como China, Italia, España y Estados Unidos, viven una situación de emergencia por el impacto del coronavirus."No es grave, solo mata a los adultos mayores y pues ellos no importan ¿verdad?", fue uno de los tantos comentarios en contra del desplegado.En contraste, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, anuncian la suspensión temporal de eventos deportivos y clases como medida de prevención ante el covid-19.