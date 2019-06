Minimiza SRE acuerdo firmado con EU

La Secretaría de Relaciones Exteriores minimizó el documento firmado con Estados Unidos que presumió Donald Trump el pasado 12 de junio.En un documento entregado al Senado, junto con un acuerdo firmado entre funcionarios de México y Estados Unidos, la Cancillería mexicana destacó que el documento no es vinculante."Si bien el documento se denomina 'acuerdo suplementario', es importante señalar que no se trata de un acuerdo bilateral vinculante, sino de un documento accesorio a la Declaración Conjunta entre los gobiernos", señaló la dependencia a los legisladores.El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llevó este jueves al Senado el documento que Donald Trump mostró parcialmente el pasado martes a medios de comunicación.La hoja, firmada por el consejero jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, fue mostrada por Trump al insistir en que el acuerdo que su Administración alcanzó el pasado viernes con el Gobierno mexicano para frenar la imposición de aranceles incluye elementos que aún no habían sido revelados.De parte de Estados Unidos, el documento fue firmado por Mark A. String, Consejero Legal Interino del Departamento de Estado.La Cancillería también expuso que la Declaración Conjunta, dada a conocer desde el viernes 7 de junio, no es un acuerdo o un tratado bilateral, sino solo la expresión de la voluntad política de las dos delegaciones para comprometerse a ciertas acciones para reducir la migración hacia Estados Unidos y evitar la imposición de aranceles a todas las importaciones mexicanas."Es una declaración política y como tal, su obligatoriedad de cumplimiento existe únicamente en la esfera política", aseveró la SRE."No existen mecanismos para exigir el cumplimiento ante tribunales, ni deriva del mismo una obligación de derecho internacional.