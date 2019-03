Minimiza Walmart posible huelga en 132 de sus tiendas

Walmart de México minimizó el emplazamiento a huelga que le hizo la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y dijo que no seguirá magnificando el tema.En conferencia con analistas, Alberto Sepúlveda, vicepresidente ejecutivo y director general de Legal y Asuntos Corporativos de la cadena minorista, explicó que de los 132 contratos usados para emplazar a huelga a Walmart “desde fuera” y no como un movimiento nacido desde los propios trabajadores de las tiendas, 58 pertenecen a tiendas de grandes formatos (Walmart y Sam’s Club) y 68 a tiendas Bodega Aurrerá, un centro de distribución y pequeñas bodegas de almacenamiento.“Son menos de 5% de nuestras tiendas (las emplazadas a huelga), es un riesgo menor”, sostuvo.La CROC solo ha usado 132 de sus contratos colectivos vigentes con Walmart para el emplazamiento a huelga, fijado para el 20 de marzo, los cuales representan a 6 mil 500 trabajadores, apenas 3% de la plantilla laboral.En total, detalló Sepúlveda, la Confederación tiene 170 contratos colectivos vigentes con Walmart, pero trabajadores de la sección Jalisco, que tienen 38 de esos contratos, declinaron participar en lo que el directivo llamó “escándalo”.Así, añadió, la compañía no buscará seguir magnificando el tema, ni responder a las notas de prensa que en semanas recientes han dado seguimiento, sino que buscará mantener conversaciones con la CROC y los empleados sindicalizados.Walmart informó que en 2019 invertirá 20 mil millones de pesos, lo que significa un incremento del 11.5% respecto a los 17 mil 933 millones de pesos que se invirtieron en 2018.La inversión estará concentrada 35% en la remodelación y modernización de las tiendas existentes, 31% en tiendas nuevas, 20% en logística, 13% en e-commerce y tecnología; y 1% para perecederos.Lo anterior lo dio a conocer Olga González, directora de fianzas de Walmart de México y Centroamérica, durante la XV Reunión Anual con Analistas 2018, también conocido como Walmex Day.