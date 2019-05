Ministra asegura que Frozen vuelve a las niñas lesbianas

Damares Alves dizendo que a princesa Frozen vive sozinha no castelo de gelo porque ela é lésbica e vai voltar para acordar a bela adormecida com um beijo gay. Alguém pare esse mulher pic.twitter.com/K3hl6fV23W — Haddad Debochado (@HaddadDebochado) 11 de mayo de 2019

Una ministra aseguró durante una charla que Frozen vuelve a las niñas lesbianas, pues es por esta razón que la princesa vive sola en su castillo.Los hechos sucedieron en Brasil, en donde Damares Alves es nada más y nada menos que ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos.La ministra fue criticada ampliamente por sus declaraciones, pues criticó que ahora las películas de Disney buscaran enseñar a las niñas a buscar a su "princesa", y no a un "príncipe azul".Y sus declaraciones no terminaron ahí, ella continuó diciendo que Elsa iba a terminar saliendo también con la Bella Durmiente, a quien iba a despertar con un beso lésbico."¿Saben por qué termina sola en un castillo de hielo? ¡Porque es lesbiana!", aseguró.Posteriormente, a través de sus redes sociales dijo que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que "no está contra el movimiento homosexual", y que contra lo que lucha es contra la ideología de género.