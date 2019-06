Ministro presentará proyecto sobre información bancaria

El ministro Eduardo Medina Mora presentará un proyecto ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que propondrá avalar que los ministerios públicos puedan acceder a información bancaria sin previa autorización de un juez.De acuerdo con el proyecto, prevé declarar que el artículo 142, fracción I de la Ley de Instituciones de Crédito, es constitucional y no vulnera el derecho a la vida privada ni la protección de los datos personales.El caso toma notoriedad debido a que la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, ha señalado que los jueces han aplicado de manera retroactiva un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que toda información bancaria y financiera sería declarada nula si no se obtiene por orden de un juez.El proyecto del ministro Medina Mora menciona que el concepto de vida privada es tan amplio como su protección, en el que se desarrollan diversos ámbitos, lo que ha generado que se emplee indistintamente el derecho a la vida privada, a la privacidad y a la intimidad como uno mismo.En cuanto al secreto bancario, impone a la institución de crédito el deber de resguardar la información de los usuarios; y por otra parte es un medio que permite a la misma oponerse a la entrega de información bancaria del cliente.Por ello señala que en el nuevo sistema de justicia penal continúa la fase de investigación no judicializada “y, en esa medida, la autoridad ministerial debe tener facultades para llevar a cabo sus atribuciones en la medida que sean necesarias para lograr el objetivo que pretende, que es la investigación de delitos”.“Por tanto, en esta fase de investigación y conforme a las facultades constitucionales del ministerio público, le es dable solicitar, sobre todo en delitos financieros como lavado de dinero y fiscales, la información que le permite establecer una línea de investigación”.El ministro puntualizó que el Ministerio Público está obligado a preservar la confidencialidad de los datos ya que de lo contrario cualquier manejo de esa información puede ocasionar la ilicitud de la información e incluso responsabilidad penal y administrativa contra el funcionario.