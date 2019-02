Ministros piden postergar el Brexit si no hay acuerdo

Tres ministros británicos abogaron el sábado por un aplazamiento del Brexit, previsto el 29 de marzo, si no se adopta hasta entonces un acuerdo de divorcio con la Unión europea.Los ministros de Empresas, Greg Clark, de Trabajo, Amber Rudd, y de Justicia, David Gauke, se oponen así abiertamente a un escenario de una salida de la UE sin acuerdo, que en cambio no excluye la primera ministra Theresa May."Esperamos que el Parlamento reconozca la necesidad de abandonar la UE con un acuerdo el 29 de marzo. Si no es así más valdría aplazar nuestra fecha de salida que salir de forma desordenada de la Unión europea el 29 de marzo”, escribieron los ministros en el Daily Mail.Según ellos, una falta de acuerdo puede dañar “gravemente” a la economía británica y amenazar la “integridad” del Reino Unido.Cualquier demanda de aplazamiento debe ser aprobada por los otros 27 países de la UE.Desde el rechazo masivo del acuerdo de divorcio por parte de los diputados británicos en enero, May intenta renegociar con Bruselas una nueva versión del texto, sin lograrlo hasta ahora.