¿Mintió? Cuidadora de abuelita de Thalía se defiende de Laura Zapata

Escuchar Nota

“Se le reportaban a enfermería y a veces se le reportaban a la señora Laura, cuando enfermería no subía... Desde que yo entré al servicio... la señora Laura siempre ha sabido de cualquier lesión que ha tenido la señora Eva”, comentó la cuidadora.

“La señora Laura decía que ella sola comiera, pero a veces yo le daba de comer en la boca; era tenerla a ella bien, que no se resfriara, acostarla, que escuchara su rosario. Era más bien como una cuidadora”, aseguró la cuidadora de doña Eva.

“La señora tiene incontinencia urinaria y sólo le podíamos cambiar el pañal una vez al día... Por indicación médica teníamos que cambiarle dos o tres veces el pañal, pero la señora Laura decía que no tenía porqué estar mojada si nosotros llevábamos a su abuelita al baño o al cómodo cada dos horas, lo que es muy doloroso y cansado para la señora por sus costillas, no podemos estarla cargando a cada rato”, externó.

“Regresé para aclarar las cosas porque no se me hace justo que yo sea la mala. Tengo más de 50 mil pesos en cosas personales adentro de Le Grand y no me las quieren devolver cuando ya di mi declaración y el MP me dijo ‘vete’, porque confirmaron que las heridas de la señora no fueron hechas por mí”, aclaró.

"Voy a hablar porque me consta, porque lo viví. Una amiga enfermera me ofreció compartir turno con ella cuidando a la abuela de Thalia en casa de Laura Zapata, iríamos ese día a su casa a solicitud de la señora para hablar sobre las condiciones de trabajo y esperábamos realmente ser aceptadas.

Hace unas semanas se dio a conocer el difícil momento que atravesabaal descubrir que su abuela no estaba bien cuidada pese a estar en un costoso asilo para adultos mayores. Incluso se denunció con imágenes el estado en el que se encontraba doña–con–. El caso fue tan álgido que cerraron el sitio y actualmente hay algunos procesos legales. Sin embargo, de acuerdo a lo revelado por Zapata, ella había colocado una denuncia contra la institución y la persona que cuidaba a su abuela, pues según lo dicho, jamás se le informó cómo se encontraba. Ante este supuesto, la cuidadora de doña Mange rompió el silencio y expuso su verdad. ¿Laura Zapata mintió?En entrevista con, la cuidadora de la abuelita de Thalía y Laura Zapata rompió el silencio, externó cómo se encuentra tras renunciar a su empleo y se defiende de los señalamientos que la tachan como “irresponsable”., cuidadora de Eva Mange, señaló que en todo momento cuidó bien a la abuela de Thalía y Laura Zapata. Aseguró que tuvo que pasar meses sin salir del asilo para cuidar a la señora del, esto a pesar de que es madre de familia.Aclaró quemlas lesiones que encontraron en el cuerpo de la abuela de Thalía son recientes y que Laura Zapata tenía conocimiento de éstas, así como del manejo del asilo.Asimismo, resaltó que Laura Zapata decía que su abuela comía sola, pero la realidad era otra, pues tenía que darle en la boca.También, reveló que en el lugar le tenían permitido cambiarle el pañal sólo una vez por día, aunque en realidad necesitaba más de uno tras incontinencia urinaria. La situación la sabía, aunque para ella todo se resolvía si llevaban varias veces al cómodo a su abuela. ¿Por qué no era fácil la petición? De acuerdo con el testimonio de la cuidadora, levantarla varias veces al baño iba a ser muy doloroso por sus costillas.En este sentido, narró que doña Eva no podía usar zapato cerrado por una lesión en el pie; sin embargo, Laura Zapata no lo permitió, pues supuestamente el geriatra familiar lo aprobaría o no, aunque jamás sucedió.-En una ocasión- “surgió una herida en el pie porque la señora Laura dio indicaciones de que usara zapato cerrado, cuando el doctor indicó que tenía que usar zapato abierto o pantunflas y así se le hizo una lesión en el pie, la cual curamos mi compañera y yo, porque nunca subió enfermería a hacer curaciones... la señora Laura dijo que el tratamiento lo tenía que aprobar su geriatra, pero nunca lo aprobó ni mandó medicamento”, comentó la cuidadora Jessica.Finalmente, expresó que da la cara porque ella cuidó bien a la abuela de, además de que se confirmó que las úlceras en la piel eran por su edad y la falta de movimiento y no por su responsabilidad.Ante su testimonio, en redes sociales, los televidentes le mostraron su apoyo y lanzaron críticas contra Laura Zapata. Señalaron que la hermana de Thalía "abusa" de las personas que menos tienen. Incluso, surgió un comentario en forma de testimonio de quien aseguró haber laborado con Laura Zapata en el cuidado de su abuela Eva Mange:Llegamos y la sra Zapata tardo un mundo de tiempo en atendernos, al ir a nuestro encuentro nunca nos ofreció asiento ni un vaso de agua. Siempre fue distante e impositiva. La paga, risoría, una burla. Deseaba una atención total y absolutamente integral para su abuela (cocinar, lavar, planchar, limpiar la habitación, bañar a la sra, ejercitarla, etc, etc, etc). Como enfermeras nuestra función si, es resguardar la salud y vida del paciente pero, no somos personal de servicio, eso implica ser explotadas.Y bueno, la sra Zapata en todo momento nos habló de la carga económica que implicaba cuidar a su abuela y que pese a su profesión ella no era rica y se esforzaba mucho por cubrir los gastos del cuidado de la sra. así qué, solo podía pagar $400.00 por solo una enfermera con una jornada de 12 horas.Con todo respeto digo, la abuelita estaba postrada, pesada, entumida, sin la capacidad de expresarse ágilmente y menos de apoyar en ningún sentido por tanto, ese trabajo no era para una sola persona puesto que movilizar a una persona en estas condiciones requiere de fuerza sí, pero también de respeto y cuidado extremo porque una vida esta en las manos de quien le cuida.Al escuchar todas las condiciones de trabajo mi compañera y yo nos miramos y sin decir palabras nos mandamos el mensaje de NO, ese trabajo no era conveniente porque era abusivo. La sra nos hizo mención de que solo se podía usar un pañal al día porque solía suceder que las enfermeras somos flojas y comodinas y en lugar de llevar a la abuelita al baño, preferimos abusar del pañal.Nos mostró las pesas y demás aparatos que tenía para que la sra se ejercitará siendo que, la paciente estaba entumida, sin poder estirar sus extremidades. Nos preguntó cuál de las dos se quedaría y con toda honestidad le dijimos que declinamos el trabajo debido a las condiciones ya mencionadas de la paciente y le hicimos ver que el trabajo era para dos personas. Sin embargo ya estábamos ahí y ofrecimos por cortesía bañar y arreglar a la Px.Bueno...nos dijo que como solíamos las enfermeras desperdiciar el agua y gas, solo podríamos usar el agua que la sra de servicio nos pondría en el lavamanos, ni una gota más. El agua llegaba en pequeñas dosis, fue un suplicio bañar a la abuelita buscando que no se enfriará, realmente fue muy tenso para nosotras.En fin, la bañamos, arreglamos y dejamos sentada en su silla. Nunca se nos ofreció ni una gota de agua, un café ni mucho menos. Le pedimos permiso a la sra Zapata de tomarnos unas fotografías con su abuela y acepto y esas fotografías existen.Antes de salir de su casa me preguntó si no quería reconsiderar (se refirió a mi porque soy alta), le dije que No, que gracias y nos mostró que tenía una grúa para ayudar a movilizar a la sra.Esa fue nuestra penosa e increíble experiencia de dónde salimos incrédulas del abuso que se pretendía ejercer por sobre nuestra necesidad de trabajar.Además fue altamente penoso ver las condiciones físicas en que se encontraba la abuelita. Debo mencionar que la sra Zapata recurría a un chat de enfermeras y de ahí se alimentaba para ir reclutando incautas. Ahora diré, una úlcera por presión requiere de mucho tiempo, requiere de un descuido descomunal al no movilizar al Px.Debo decir que desgraciadamente y muy comúnmente somos explotadas y tratadas sin el respeto que como seres humanos merecemos. Debo decir de igual manera que igual suele suceder que los familiares se deslindan de la responsabilidad para recargarla en nosotras.Gracias a Dios también hay familiares consientes y amorosos con su paciente. Experiencias deben haber muchas pero esta, es la mía. Es mi vivencia y no estoy faltando a mi ética al comentar esto puesto que no firme ningún contrato.Yo comento lo que viví porque me parece injusto que hoy se hable de la incompetencia de una compañera para justificar el descuido de todo un entorno e incluso del familiar que abandona a su suerte a su ser amado", escribió en el canal de YouTube.Por su parte, Laura Zapata compartió el motivo por el que cerraron el asilo: