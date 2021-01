Minuto a minuto: Sigue la histórica toma de posesión de Joe Biden

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Joe Biden tomará posesión como como el 46º presidente de Estados Unidos este miércoles 20 de enero. Asimismo, Kamala Harris juramentará como vicepresidenta.



Esta será una ceremonia diferente por la pandemia de coronavirus y los grandes dispositivos de seguridad luego del asalto al capitolio el pasado 6 de enero.



Además, Donald Trump se despidió de la Casa Blanca.



Sigue aquí los eventos más relevantes de la 59ª Inauguración Presidencial. (Todas las horas son de la CDMX).



Biden llega al Capitolio (9:30 horas)









El presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris llegan al Capitolio.



Otros invitados empezaron a llegar desde las 9:00 horas de este miércoles.



Biden comienza su día de inauguración en la iglesia (8:16 horas)



El presidente electo comenzó su Día de Inauguración con una misa en la Catedral de San Mateo en el centro de Washington este miércoles por la mañana.



Los Biden abandonaron Blair House, la casa de huéspedes presidencial, 15 minutos tarde, aparentemente esperando que el presidente saliente, Donald Trump, terminara sus comentarios de despedida.



Los expresidentes electos normalmente han caminado desde Blair House hasta la cercana iglesia episcopal de St. John.



Biden, quien será el segundo presidente católico, optó en cambio por caminar en una caravana hasta St. Matthew's, donde se llevó a cabo el funeral del presidente John F. Kennedy.



A él se unieron los principales legisladores del Congreso, incluido el líder republicano del Senado Mitch McConnell, el líder demócrata Chuck Schumer, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy. - Jennifer Epstein



QAnon utiliza la inauguración para llamar seguidores (7:47 horas)



Lejos de desanimarse, QAnon y otros grupos de extrema derecha que apoyan a Trump utilizaron la inauguración de este miércoles para llamar a sus seguidores.



Los canales en línea de Telegram, MeWe y otras plataformas donde estos grupos se han congregado se llenaron de llamadas para "prepararse para una tormenta" en un momento no específico antes de que Biden asumiera el cargo. Muchos se aferraron a la frase "lo mejor está por venir" del video del presidente saliente publicado el martes, como una señal de que realmente no iba a dejar el cargo, o tenía algún plan más amplio para sus seguidores después de la salida.



Sin embargo, algunos tomaron una visión más mesurada del video de Trump y sus planes futuros.



Trump se va en helicóptero de la Casa Blanca (7:30 horas)



Donald Trump dejó este miércoles la Casa Blanca, a pocas horas de dejar de ser presidente de Estados Unidos.



Trump salió del edificio acompañado de Melania Trump, su esposa, y ambos cruzaron el jardín sur para abordar el Marine One. Dijo: "Ha sido un gran honor, el honor de toda una vida".



Posteriormente, se dirigió a la Base Conjunta Andrews en los suburbios de Maryland, donde tuvo una despedida militar. Se colocó una alfombra roja en la pista para que Trump caminara mientras aborda el avión. Cuatro cañones del Ejército estadounidense se prepararon para un saludo de 21 cañones.



En el evento asistieron sus hijas e hijos y, al terminar, se entonó YMCA, el tema musical de Village People que lo acompañó en la mayor parte de sus eventos.



Posteriormente, se dirigió a Florida, donde se quedará en Mar-a-Lago.



Limpian la Casa Blanca antes de la llegada de Biden (6:58 am)



El servicio de limpieza estaban trabajando en la Casa Blanca pocas horas antes de que la familia Trump se mudara y los Biden se mudaran.



La nueva administración asume el control en medio de la furiosa pandemia de coronavirus y planea instituir medidas estrictas en un esfuerzo por detener la propagación.



La Casa Blanca tiene espacios de trabajo muy estrechos, y la nueva administración prometió desinfectarlos después de varios brotes entre el personal de Trump. Los equipos de limpieza de la Casa Blanca están limpiando oficinas, incluida la oficina del secretario de prensa, para prepararse para la llegada de Jen Psaki.



Trump aparentemente se levantó temprano el día de la inauguración, las luces se encendieron en la residencia a las 4:30 a.m. Sin embargo, la Oficina Oval estaba en silencio.



Los partidarios de Trump se reúnen para la despedida final (6:14 am)



Los partidarios acérrimos de Trump se alinearon en las horas previas al amanecer fuera de la Base Conjunta Andrews antes del mitin final de Trump.



Trump faltó a la inauguración de Biden y sus tradiciones correspondientes, en su lugar volará a su club Mar-a-Lago en Florida. Antes de su último vuelo en el Air Force One, se dirigirá a los partidarios reunidos poco después de salir de la Casa Blanca alrededor de las 8 am, hora de Nueva York.



Se construyó un pequeño escenario al lado del avión, respaldado por una hilera de banderas estadounidenses, como en un mitin político.



Tradicionalmente, los presidentes salientes están al lado de sus sucesores durante la juramentación y dan la bienvenida a sus familias en la Casa Blanca el día de la inauguración. Después de semanas de negarse a reconocer su derrota, Trump se ha negado a participar en ninguno de esos símbolos de una transferencia pacífica del poder.



