¡Mira cómo ha crecido Maddie Ziegler!

Esta bailarina nos ganó en cuanto la vimos en los videoclips de Sia.r no solo es baile, es arte del bueno. Es única y en pocas ocasiones te llama más la atención un bailarín que el cantante del temazo. Con solo 11 años se convirtió en la protagonista del vídeo de Chandelier de Sia y vamos a reconocer que incluso daba un poco de miedo de lo bien que lo hacía. Llegaba a ser tétrica.Y Maddie, por aquel entonces, pensaba que sería una más y que andaría por el fondo del escenario. En realidad, no sabía dónde se metía. Porque desde entonces tiene el papel principal de los temazos de Sia. No hay un temazo sin la cara de Maddie.Ahora Maddie tiene 17 años tras ser jurado de jóvenes bailarines en el programaen el canal FOX. También deslumbró al mundo con su forma de bailar en el Tour de Sia.Está claro que la vida le sonríe. Eso sí...es posible que en tu mente solo te la imagines con la peluca rubia, pero con o sin ella siempre está impresionante.