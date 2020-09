Mira las otras migraciones de la frontera

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Creyentes firmemente en que las barreras entre seres humanos no deberían existir, el director estadunidense Conor Allyn, junto a su hermano Jake y su padre Robert, decidieron filmar No Man's Land, una trama con la que plasman las dos caras de la migración.



El largometraje, cuya trama transcurre en Guanajuato, fue presentado en la apertura del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), la noche del jueves.



“Queríamos hacerla especialmente para que la audiencia de Estados Unidos caminara un tramo en los zapatos de los migrantes, porque ha habido grandes películas mexicanas sobre la migración, pero muchas veces la gente en EU y Europa lo ven con lástima, y esa no es una emoción constructiva, la empatía sí, porque si puedes sentir lo que sienten y entenderlo, entonces puedes hacer un cambio”, expresó Robert Allyn en entrevista.



La historia se centra en la travesía en México a la que Jackson Greer (Jake Allyn) se adentra tras ser perseguido por la policía de Texas, luego de un fatídico accidente en la frontera.



“Es fácil pensar que no podría pasarnos a nosotros, pero de hecho en nuestra cultura también fuimos migrantes, todos venimos de distintos lados y muchos de nuestros padres pasaron por la misma experiencia en los años 1800 cruzando al oeste. Hemos sufrido por lo mismo y deberíamos entenderlo, respetarlo e incluso admirarlo”, destacó el estadunidense.



En la producción está en negociaciones para su estreno en 2021, también participan Jorge A. Jiménez y otros.