Miran a futuro literatura de pandemia

Ciudad de México.- Cada quien desde su casa, como no podría ser de otra forma en estos tiempos que corren, los escritores Santiago Posteguillo y Manuel Vilas dialogaron sobre el papel de la literatura en la pandemia.



En una charla virtual organizada por Grupo Planeta, los autores españoles abogaron por la importancia que tiene y tendrá la literatura para narrar esta situación extraordinaria.



“Sin duda alguna, las reflexiones desde el mundo de la literatura que se puedan ir haciendo pueden ayudar a explicar y a entender, incluso mejor, lo que está pasando. Muchas veces, lo que nos ocurre se entiende mejor desde una buena ficción, que a veces desde el ensayo que intente ser más objetivo”, expuso Posteguillo.



“Los lectores dentro de 40 años que quieran saber exactamente qué pasó en este momento se leerán tres o cuatro novelas significativas sobre el coronavirus y, probablemente, tendrán una visión más precisa o más contundente del coronavirus desde la literatura que desde otros ámbitos que serían más para los especialistas”, secundó Vilas.



Ambos escritores, quienes vieron las giras promocionales de sus más recientes libros truncadas por la pandemia, coincidieron en que la literatura y todas las formas narrativas, como los guiones de las series de televisión y videojuegos, han demostrado ser esenciales durante la contingencia sanitaria global.



“Lo que ha revelado el confinamiento es que la gente, sin contenidos, y el 90% de esos contenidos tienen un componente narrativo, no puede vivir. El ser humano es un animal narrativo, necesita contarse a sí mismo y contar lo que le está pasando, porque si no cuenta lo que le está pasando tiene la sensación de que no está vivo”, expuso Vilas.



La charla, moderada por Mariana Marczuk, directora editorial de Planeta Colombia, contó con la participación de lectores de diversos países de Latinoamérica, quienes enviaron preguntas para los autores, como cuánto tiempo debería pasar para escribir ficción sobre la pandemia.



“Yo, por el tipo de novela que hago, preferiré tener una perspectiva, pero no descarto que otras personas puedan tener otros relatos desde lo que nos está pasando ahora”, contestó Posteguillo, quien es ampliamente reconocido por sus novelas históricas sobre la antigua Roma, como su trilogía sobre Escipión el Africano.



“Es cierto que el relato que se escriba sin esa perspectiva, corre un riesgo de que, según deriven los acontecimientos en unas cosas u otras pueda perder vigencia o interés si la realidad lo supera o cambia”, abundó.



Sobre la forma en la que están continuando con su trabajo durante la pandemia, Vilas, cuya novela Ordesa (2018) fue un fenómeno editorial en España, se sinceró sobre cuánto trabajo le ha costado.



“El mundo social, político, cultural, toda la civilización en la que estábamos viviendo, que la creíamos sólida, se ha revelado enormemente frágil. Y, claro, toda esa fragilidad a mí me ha causado problemas para concentrarme y para poder trabajar y escribir”, confesó el escritor.



La charla de ambos autores, cuyas novelas más recientes son Y Julia Retó a los Dioses (Posteguillo) y Alegría (Vilas), concluyó con un llamado a la lectura en estos tiempos de crisis.



La conversación puede mirarse completa en el perfil de Facebook Planeta de Libros México.