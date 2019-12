Mirelle gana sólo 3 mil pesos; abrió escuela para estar con su hijo

Mirelle Arciniega es futbolista profesional del equipo. Es un sueño hecho realidad, aunque todo el día vaya de un lado a otro para combinar su papel de madre con el de jugadora y entrenadora."Inicié en la comunidad de Chipilo, que tiene ascendiente italiano. Mi papá abrió una escuela de futbol por mis tres hermanos, pero nunca se imaginó que a mí me gustara ese deporte"."En una ocasión faltó un jugador al entrenamiento y para completar el ejercicio mi padre me integró y vio que tenía cualidades. De ahí inició miComo la mayoría, desde niña tuvo que jugar en equipos varoniles para brillar en el deporte que le apasiona. Su padre la apoyó en todo."Inicié con hombresque jugaba en esos equipos". Entonces no había escuelas de futbol para mujeres."Sufrí bullying en una de esas escuelas; salía llorando y le decía a mi papá 'se burlan de mí, no me integran'. Y él me respondió que ya no fuera, que no era a la fuerzay al final me gané el respeto de mis compañeros".Mirelle es madre soltera, vive con su hijo y sus padres.; incluso muchas veces ni siquiera tiene oportunidad de quitarse el uniforme de entrenamiento., que es distrofia muscular. Desde muy temprano atiendo a mi hijo, desayunamos, le preparo su lunch, lo dejo en la escuela y me voy a entrenar".Los entrenamientos en la Franja son los momentos predilectos deMientras hace estiramientos al final de la práctica, se da tiempo de reír y de conversar con sus compañeras. Una de ellas tiene una antigua camioneta que varias ocupan para transportarse."Disfruto mucho estar con el equipo, con mis compañeras. Terminando voy por mi hijo a la escuela, llegamos a casa, comemos, hacemos tarea y nos vamos los dos a entrenar; terminamos como a las 6:00 o 6:30, revisamos la tarea, nos bañamos, cenamos y ya; mi día es un poco agotador."A mi hijo le encanta el futbol,; estoy contenta con eso. Me pregunta cómo me fue, me dice que me ama, que soy la mejor: es un orgullo llegar a casa y que te reciban de esa manera. Él está conmigo en la escuela de futbol y en la casa o en la escuela no falta una pelota".El salario promedio de las jugadoras profesionales supera apenas"Nuestros sueldos no se comparan, pero vamos bien; a mí me encanta el futbol y lo hago por amor al deporte, por amor a la camiseta, más que por un sueldo, eso ya es consecuencia de lo que hago. Me entrego día a día en los entrenamientos, pero es importante que te den un sueldo."Lo que falta en el futbol femenil es bastante apoyo; en el caso de los sueldos, no todos los clubes pagan de la misma manera, cuentan los patrociniosSeñala que las jugadoras también deben poner de su parte, porque el aficionado quiere ver un partido bueno, con buenas jugadas; es importante para la gente que les guste el futbol femenil. Nosotros estamos trabajando para llenar los estadios".Para tener ingresos extra,y disfrutar de este deporte."Es una gran responsabilidad, porque soy ejemplo para mis alumnos; tengo que hacer las cosas bien para que ellos sean disciplinados y constantes; es grato llegar a los entrenamientos yEn los años recientesrespecto a lasHay marcas que han querido patrocinar a equipos femeniles, las televisoras transmiten los partidos y en este torneo el promedio de asistencia por jornada fue de 2 mil 182 aficionados.Además, el beneficio de la Liga es también para las selecciones nacionales."Al principio era complicado porque eran menos niñas, pero ahora formar una buena selección es menos complicado porque ya está la Liga y eso le abre la puerta a muchas jovencitas".