Mis medallas y resultados hablan por mí Paola Espinosa

Sin aspavientos, la clavadista Paola Espinosa compartió que la manera más bonita y elegante de responder a las críticas y señalamientos que se dieron en su contra, previos a los Juegos Panamericanos, es con sus medallas y resultados, los cuales la colocan entre lo mejor a nivel mundial en su especialidad.En visita a Notimex, la bajacaliforniana se hizo acompañar de sus más recientes logros, las tres medallas de bronce logradas, una en los Campeonatos Mundiales de Natación de Gwangju, Corea, y las dos alcanzadas en los Juegos Panamericanos Lima 2019.“La manera más bonita y elegante de responder es decirles a esas personas, aquí están mis medallas y resultados y le guste o no, sigo siendo de lo mejor que hay en el mundo. Sigo siendo una mujer, una atleta que se dedica hacer lo que más le gusta y apasiona. Mi historia y mi carrera la decido yo", aseguró Espinosa.Lima 2019 fue el fin de un ciclo en Juegos Panamericanos, que inició en Santo Domingo 2003 y en 16 años y cinco asistencias a la fiesta deportiva de América, Paola ganó 15 preseas, ocho de ellas de oro.En cada asistencia se sintió emocionada, pero estos Juegos de Lima 2019 fueron especiales, porque lo hizo como mamá de Ivana, a quien vio en las gradas."Es algo que disfruto mucho. Desde que subo al trampolín no puedo aguantarme las ganas de sonreír porque estoy feliz, satisfecha, contenta con lo que estoy haciendo y con mi vida”, expresó la bajacaliforniana.En uno de sus clavados cayó prácticamente como una tabla, lo cual le dejó un gran aprendizaje de poner mucha atención en las cosas que le fallaron, pero no le preocupa, porque sabe que no fue una cuestión técnica, ni de talento, porque esos factores la caracterizan."Mi entrenador Iván Bautista ya tiene un plan específico para que yo pueda cumplir con mi objetivo, no sólo es llegar a los Juegos, sino pelear por una medalla (en Tokio 2020)", confió.Para los Olímpicos se visualiza con muchas ganas de subir al podio, de ver la bandera, escuchar el himno nacional, de voltear a ver la bandera y sentirse orgullosa de ser mexicana."En especial lo visualizo (Tokio 2020) muy contenta, muy feliz, disfrutando cada momento. Desde que tenía a Ivana en mi vientre soñé con la idea de estar parada en un trampolín, voltear a ver a las gradas y ver a mi hija y ella estuviera viendo a su mamá pelear por su país, por ella, por mi familia, y así es como lo siento. Percibo unos Juegos Olímpicos muy emocionantes y muy felices para mí", pronosticó la clavadista.Cuestionada qué pasará con ella después de Tokio 2020, respondió que nadie lo sabe, pero cual sea el resultado, estará contenta y satisfecha, porque hasta hoy ha hecho todo lo posible porque las cosas salgan bien."Siento que todo lo que va a pasar está a mi alcance, en mis manos, estoy haciendo lo mejor que se puede, el 100 por ciento de cada una de las cosas que me toca hacer, y por eso después de Tokio voy a estar satisfecha", expresó.A sus 33 años es obvio que se acerca el final, pero ella no quiere pensar que Tokio 2020 será lo último que se verá de Paola Espinosa Sánchez en la alta competencia."Voy paso a paso. No pienso ni siguiera en que van a ser los últimos, pienso en que quiero llegar y hacerlo bien, en que tengo muchas ganas, en el que estoy motivada, en que cada vez que veo a mi hija es el trampolín que necesito para seguir adelante y demostrándome que puedo cumplir mi sueño", compartió.Con varios años en el deporte también habló de la participación histórica de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Lima 2019, al decir que está feliz porque todos dieron lo mejor y dejaron el corazón en cada escenario."Para nada es casualidad. Todo llega en su momento y nosotros como atletas sabemos reconocer esos frutos que con tanto trabajo y esfuerzo sembramos durante muchos años, entonces, no creo que sea por casualidad, más bien es algo que llegó cuando tenía que llegar porque lo trabajamos, porque nos ilusionamos y estamos muy contentos por ello", subrayó.Paola indicó que esos logros en Lima 2019 se traducirán en confianza, motivación e ilusiona a todos los Juegos Olímpicos, porque es lo que inyecta y da un panorama de lo que pueden llegar a ser los deportistas mexicanos en Tokio 2020.