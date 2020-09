‘Mis pulmones están débiles’: Mario Villanueva da positivo a Covid-19

Escuchar Nota

“Desgraciadamente no estoy bien, y esta es una llamada desesperada. Los exámenes de laboratorio que se tomaron, determinan que tengo el virus del Covid-19. Y esto para mí es bastante difícil, porque mis pulmones están muy lastimados, muy débiles por el problema de la enfermedad pulmonar que tengo. Ya para cualquier persona el Covid significa la posibilidad de perder la vida y yo más”, declaró Mario Villanueva.



#AlAire en #PorLaMañana Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, quien dio positivo a Covid-19. — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) September 4, 2020





“Quiero que llegue esta voz al jefe, comandante, o cómo se llame, de la Guardia Nacional, para que le digan a la gente responsable en México y Quintana Roo, que me trasladen de inmediato (al hospital), porque es urgente que me realicen la tomografía”, resaltó.



“Quisiera que escuche esto el jefe de la Guardia Nacional; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y si se puede el presidente. Que se acabe con esa pinche burocracia y que se dé la orden de que me manden de inmediato a hacer la tomografía de tórax”, agregó.



, exgobernador de Quintana Roo, dio positivo a coronavirus, por lo cual, declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva para “Por la mañana” de Radio Fórmula.El exfuncionario acusado de lavar dinero para Amado Carrillo Fuentes, alias ‘El Señor de los Cielos’,, por lo cual el riegos de que la Covid-19 empeore su estado de salud.Debido a que dio positivo a Covid-19,; sin embargo, le han negado la autorización para salir de su casa, debido a que cumple prisión domiciliaria desde el pasado 10 de junio.“Desde ayer le pedimos al responsable de la Guardia Nacional aquí (en Quintana Roo) y no me pueden mover. Que iban a hablar a México, de México no ha dado resultados, que había que pedírselo al Magistrado”, detalló.En este sentido,, para que esté yo en mi casa, dice que pueden trasladarme en cualquier momento por emergencia médica”.La orden para la tomografía que necesita Mario Villanueva apunta que debe ser trasladado al Centro Médico Chetumal.Además,, lo trasladen de inmediato.