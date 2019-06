Misael Domínguez vuelve a casa

Etapa de reflexión ante el vaivén que indica la pelota, Misael Domínguez volvió a casa luego de un primer semestre lleno de experiencias, tanto con Cruz Azul, en el Clausura 2019, como con la Selección Sub 20, en el Mundial de Polonia, una etapa de aprendizaje que lo llena de aspiración hacia el principal objetivo, la consolidación en el futbol mexicano.“Yo creo que sí me costó un poco, una que otra lesión, pero fuimos trabajando para estar al 100, para cumplir, trabajando en el día a día para ganar más minutos. La verdad tuvimos un Mundial muy malo, pero deja una gran experiencia y, bueno, de todo se aprende”, indicó.La Copa del Mundo Sub 20 de Polonia significó una de las más grandes derrotas para el tricolor en su historia, y más con un plantel conformado por diamantes en bruto como Diego Lainez y José Juan Macías, no obstante, “El Llaverito” saca lo mejor de la experiencia de portar la tricolor en un escenario mundialista, que lo empujará hacia otros objetivos.“Es una experiencia inolvidable, la verdad nos costó mucho, pero hay que adaptarnos y mejorar”, relata el dorsal 14 del “Tri”, quien sumó 90 minutos en el torneo ante Italia y Japón.¡VA POR MÁS!La Máquina se ha convertido en su oportunidad de brillar en las canchas, sin embargo, la cantidad de minutos no refleja la confianza que tiene la institución sobre su persona. La afición cruzazulina demanda mayor participación del saltillense, situación que agradece a raudales.“Muy agradecido por el apoyo que me ha dado la afición, y ahora me toca a mi demostrar que tengo para jugar esos minutos, ahora hay que llegar, trabajar bien, prepararme bien para tener esas oportunidades”, declaró.Mucha de esa inactividad se le atañe a Pedro Caixinha, un estratega criticado por no utilizar a Misa como ese revulsivo que puede cambiar el destino del juego. El “Llaverito” ve en el portugués a una figura positiva para su carrera, desde el primer día que se pusieron en contacto para que el saltillense se vistiera de celeste.“Fue de los primeros que se puso en contacto conmigo y la verdad es que le he aprendido mucho, llegará su momento en el que tenga los minutos, estoy contento de estar ahí, agradecido con la institución y contento de que él (Caixinha) sea el DT”, recalcó el futbolista saltillense.