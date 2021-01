¡Misión cumplida, padre Martín!

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El obispo Alonso Garza Treviño presidió la misa de acción de gracias por el eterno descanso del padre José Martín Bustillos Martínez, cuyas cenias fueron recibidas por los fieles de la parroquia de San Francisco de Asís en Sabinas.



Durante la misa presidida por el obispo, a la representación de la comunidad parroquial dio el pésame a la señora Beba Martínez, madre del padre Martín, a sus amigos sacerdotes y al obispo, además de dar gracias a Dios por la vida del padre que fue su guía y que ahora, en presencia de Dios será su intercesor.



Antes de iniciar la misa, el obispo contó una anécdota que vivió con el padre José Martín. “Hace alrededor de dos meses les comentaba a todos los sacerdotes mi deseo de visitar las parroquias y les pedí que cada uno de ellos se comunicara conmigo para poner la fecha. Uno de los primeros en llamarme, tan pronto vio el mensaje, fue el padre Martín. No habían pasado ni diez minutos de haber puesto en WhatsApp cuando ya estaba hablando. Tenía fechas disponibles, todavía no empezábamos a anotar fechar y me dijo él, el sábado 16 de enero. Ustedes los del consejo parroquial saben que esta era la fecha que estaba puesta, de esas cosas que suceden. Aquí estamos el sábado 16 de enero, en una reunión inmensamente más importante que la que íbamos a tener. Ahora reunidos para darle gracias a Dios por el padre Martín, por el tiempo que aquí estuvo en esta comunidad como primer párroco, desde antes de que se erigiera a parroquia, en la erección y en este tiempo: Juntamente con esta acción de gracias para pedirle, como estamos seguros que así es, que lo tenga en el cielo y que él junto a Dios siga intercediendo para que el Señor siga bendiciendo a esta querida comunidad de esta parroquia de San Francisco de Asís”.



En la homilía, el obispo Alonso Garza Treviño señaló que a imagen del servidor del que habla el Evangelio de San Lucas, el padre Martín siempre trajo la túnica puesta para el servicio de aquellos que le solicitaban y necesitaban.



“Estén preparados con la túnica puesta y la lámpara encendida. Se fijan ustedes en los dos signos que están aquí a los lados de las cenizas del padre Martín, la túnica y la lámpara, simbolizando lo que nos dice nuestro Señor”.



El obispo recordó la labor que realizó el padre en Barroterán y todo lo que hizo en San Francisco de Asís hasta que lograr que fuera erigida parroquia.



Además del obispo hubo el testimonio de una de las fieles de la parroquia, que entre sollozos despidió a nombre la de comunidad, al que hasta el último día de su vida fue su párroco.



En la misa estuvieron varios sacerdotes y al que le tocó dar la despedida, también se le cortó la voz al despedir a su hermano que ya ha escuchado la voz de Dios diciéndole: “Bien servidor bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo que se te confió, pasa a la Casa del Señor”.