Misión cumplida. El Festival Rodeo Saltillo 2019 cumplió con todos sus objetivos, atrayendo la mirada de miles de saltillenses y aficionados foráneos a esta disciplina de rodeo.El éxito desde el primer día estuvo asegurado gracias al apoyo del Gobierno municipal a cargo del alcalde Manolo Jiménez, y del Gobierno estatal, encabezado por el mandatario Miguel Ángel Riquelme, quienes inauguraron este evento al lado del presidente del Comité, José María Ramón.Desde el jueves comenzaron a ingresar cientos de personas por hora, demostrando pasión por el rodeo, en especial en uno de calidad como es el caso del Festival, que ha llegado para quedarse.Día con día se mostraron grandes eventos y producciones de manera tal que hubiera variedad para no caer en lo mismo, a pesar de que colocaron exhibiciones fijas, haciendo que en cada jornada la experiencia fuera diferente.Fue tan detallado y debidamente pensado el Festival, que tanto niños como jóvenes y adultos tuvieron su espacio, con áreas destinadas a cada uno de ellos o de forma familiar.Para los de buen colmillo o paladar, desde el día uno disfrutaron de comida en la parrilla, de los concursos especializados, así como de un pabellón gastronómico con platillos para todos los bolsillos.Ni qué decir del corredor con artículos artesanales, hechos a mano, de marcas conocidas, como las realizadas por manos coahuilenses, mostrando que en el estado hay mucho por conocer y el Festival es un enorme aparador para ellos.Del rodeo como tal, como disciplina, como evento, también quedó en un éxito, con el rodeo infantil, Súper Bull del sábado, que fue un lleno total a pesar del clima, pues nadie se quiso perder a detalle las grandes montas profesionales, mismas que ganó un saltillense.Para concluir con este magno Festival, ayer en los Terrenos de la Feria y en la Arena 8 Segundos se montaron más eventos de primera calidad, como fue el Rodeo de las Estrellas y grupos musicales de calidad.Lo primero en el orden del día fue una cabalgata para la mujer por la mañana, para en la tarde consumir el olor de la madera, de la brasa al rojo vivo con el concurso del borrego al ataúd o a la griega, que sin lugar a dudas dejó en claro que el talento de los parrilleros de la localidad y fuera de ella despertaron el apetitito de los comensales.Dentro de la Expo Arena siguieron los eventos fijos para los cuatro días, pero en donde se marcó diferencia fue en la Arena 8 Segundos, con la puesta en escena del Rodeo de las Estrellas.Aquí hubo muchos premios en efectivo, se destinó una buena cantidad de dinero para premiar a los ganadores de las diferentes pruebas, para que esto fuera más peleado y aguerrido entre los vaqueros.Para amenizar la tarde de cierre con broche de oro del Festival, en el escenario principal, salieron grupos para poner a “levantar polvo” a los presentes, con varias horas de baile y canciones conocidas.Salieron a escenario los Nuevos Cadetes de Linares, la agrupación 8 Segundos, el saltillense Martín Molina, además de los Viejones de Linares, quienes entonaron sus mejores éxitos y fueron cantados, entonados y festejados por los presentes.De esta manera concluyó el Festival Rodeo Saltillo, el cual a pesar del frio y de la lluvia se mantuvo en pie en el gusto de todos los vaqueros de Saltillo y México que vinieron a disfrutar de él.Con saldo blanco terminó el Festival Rodeo Saltillo, debido a que no se presentaron incidentes que pusieran en riesgo la integridad de los asistentes, pues durante los cuatro días se resguardó su seguridad.Más de 250 integrantes de cuerpos de seguridad de todos los niveles de Gobierno estuvieron atentos a que no se presentaran eventualidades de inseguridad a lo largo y ancho de los terrenos de la Feria o de la Arena 8 Segundos, lo que proyectó hacia afuera una área total de seguridad.Tanto la Policía Municipal como la Estatal y el Ejército se mantuvieron a la orden del día, así como los cuerpos de seguridad con canes, quienes también estaban al pendiente de cualquier comportamiento extraño.Día y noche los cuerpos policiacos apoyaron en la tarea de mantener el orden, así como la de Tránsito de dar agilidad y vialidad a los conductores, con tal de hacer más fluido el ir y venir de los coches.Con toda esta iniciativa de seguridad, el Festival Rodeo Saltillo termina sin incidentes y con la consigna de mantenerse así en las siguientes ediciones.El Rodeo Saltillo Expo & Fest 2019 fue todo un éxito en su segunda edición, haciendo de Saltillo la capital del Rodeo en México, contando con cuatro días de actividades para toda la familia y más de 40 mil asistentes.Impulsado por el Gobernador Miguel Riqueme, el alcalde Manolo Jiménez Salinas y el Comité Organizador, este magno evento logró atraer a visitantes de otros municipios y estados de la República Mexicana.El gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, resaltó la organización y el trabajo en equipo entre sociedad, Gobierno y empresarios para la realización del festival.Destacó el potencial que distingue a Saltillo en materia de proyección turística, “además del sarape, Saltillo es también la ciudad del rodeo; habremos de impulsar este deporte que le da una nueva identidad nacional e internacional a Saltillo”, señaló.“Saltillo tiene una gran tradición en el rodeo, y así como Aguascalientes, Zacatecas y León han logrado trascender por la organización de sus ferias, a Saltillo lo distingue ahora el Festival del Rodeo”, señaló Manolo Jiménez.El Alcalde además recalcó que se seguirá apoyando este evento año con año, que es ya referente a nivel nacional e internacional, y que se llevó a cabo gracias al esfuerzo conjunto entre el Comité Organizador, el Municipio y el Estado.