Misión de la OMS viajará directamente a Wuhan

"Según el programa previsto actualmente, viajarán en avión de Singapur a Wuhan el 14 de enero", indicó en rueda de prensa Zhao Lijian, portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores.

"Se trata de comprender los orígenes de la pandemia, no de encontrar un responsable", declaró el director de cuestiones de emergencia sanitaria de la OMS, Michael Ryan.

"No creo que debamos descartar nada, pero es importante comenzar en el lugar, evidentemente en Wuhan, donde se produjo una gran epidemia", agregó.

Los expertos de la(OMS) viajarán directamente el jueves a(centro de China) para iniciar su, indicó este martes Pekín, que impone cuarentena a cualquier viajero que entre en el país.La metrópolis china de 11 millones de habitantes es elEsta enfermedad, entonces desconocida, ya ha provocado casi dos millones de muertos en el mundo.La visita de estoses delicada para Pekín, ansioso por descartar cualquier responsabilidad en una epidemia prácticamente erradicada en China pero que continúa causando estragos en otras partes del mundo.Esta regla debería aplicarse a los investigadores de la OMS, aunque no se confirmó formalmente.Los expertos debían haber llegado la semana pasada, pero un problema de última hora sobre las autorizaciones de entrada en territorio chino retrasó su llegada.Pekín no dio ningún detalle más este martes sobre el programa.Los investigadores no tienen como misión señalar a los responsables, sinoLa delegación está compuesta por 10 científicos deChina reconoce que el virus se detectó por primera vez en Wuhan, pero precisa que pudo aparecer y pasar de un animal a una persona en otra parte del país o del mundo.Marion Koopmans, una de las participantes en la misión de la OMS, dijo a la televisión china CGTN que el equipo está "abierto a todas las hipótesis".