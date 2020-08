Misteriosa cuenta de TikTok publica mensajes en código y advierte sobre el 27 de agosto

Escuchar Nota

El lunes (17 de agosto) estaba en mis clases online normal y veo que me llega un mensaje de gaby (mi mejor amiga) diciendome que le salió un video raro en su fyp de tik tok. pic.twitter.com/QhxsXDRDvR — (@scarbloood) August 20, 2020

Video que le salió en fyp a gaby* pic.twitter.com/VndoyzBsCd — (@scarbloood) August 20, 2020

Gaby me dijo que el sujeto seguía a 14 cuentas y que era como un tipo de aviso, ella se tomo el tiempo de traducir cada cuenta y me lo mandó por whatsapp ese mismo día (escribió asi porque estaba nerviosa) pic.twitter.com/yRb3b5aabF — (@scarbloood) August 20, 2020

Aquí esta la traducción mas clara enumerando cada vídeo. pic.twitter.com/jnS2hvcxG0 — (@scarbloood) August 20, 2020

Luego este sujeto borro esos videos como a los 40 minutos de haberlos subido y actualmente no tiene ningún video disponible.

La verdad yo esto lo aproveche para hacer lo que me gusta y pues ustedes saquen sus propias conclusiones no pensaba hacer un hilo pero aja. — (@scarbloood) August 20, 2020

Maybe el 27 de agosto sea un dia creepy maybe no. Actualizo por si el sujeto sube algo nuevo — (@scarbloood) August 20, 2020

Además de todo eso subió 3 nuevos videos que se los inserto por acá. pic.twitter.com/YO6sudOdld — (@scarbloood) August 20, 2020

En este video me llamo la atención que dijo algo como "outside" y en su biografía tiene unas coordenadas pic.twitter.com/S8XlqyTRnd — (@scarbloood) August 20, 2020

Allí estan las coordenadas y son las mismas que busque ayer donde aparecia un avión estrellado. Vayan a su cuenta para que vean todo mas a detalle. pic.twitter.com/FQ1D8Oumer — (@scarbloood) August 20, 2020

ACTUALIZO 2.0

el sujeto subió un nuevo video y el caption decía "raehetyalreylpgnleiem?" pic.twitter.com/IHw3ficHfU — (@scarbloood) August 20, 2020

¿Q¿Nos van a visitar los extraterrestres? ¿Qué le sucederá a un vuelo procedente de Malasia?Todo empezó así:La usuaria relató que a su mejor amiga le apareció el extraño video en su FYP (Página para ti) de TikTok, y cuando escuchó el audio, quedó aterrorizada por escuchar un audio que decía: “parpadea tres veces si necesitas ayuda”, a lo que el hombre que estaba en la toma lo hace, dando a entender que pide ayuda desesperada.La mejor amiga de la usuaria de Twitter, que compartió la extraña historia, notó que la misteriosa cuenta 2819394837167 seguía a su vez a 14 cuentas más, así que entró a cada una de ellas, y “se tomó el tiempo de traducir cada cuenta y me lo mandó por Whatsapp ese mismo día”.Cuando la chica volvió a mirar la misteriosa cuenta, le extrañó que todo estaba escrito en clave, y luego de traducirlo, halló esto:“The truth will be out son. They are unidentifiable, they communicate. We are lab rats. They are coming Boeing 777 200 ER. August 27″.Traducción:Tras compartir estos extraños mensajes y advertencias, la cuenta misteriosa de TikTok desapareció.Pero luego,Y aunque no podemos explicar de qué se trata este tipo de misteriosos mensajes, esta es la última actualización de Karen Daniela:Información de Radio Fórmula