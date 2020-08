Misteriosos paquetes con semillas chinas llegan a hogares de EU y otros países, sin ser solicitados

Escuchar Nota

If you receive an unsolicited shipment of foreign seeds in the mail from China or Taiwan DO NOT plant or dispose of them. Call the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) at 519 691-1306 or 1 800 442-2342. Unsolicited seeds could be invasive & threaten our environment. ^kj pic.twitter.com/n5hvlFS1W8 — OPP Central Region (@OPP_CR) July 28, 2020

Have you received a packet of seeds in the mail that you didn't order? Does it look similar to the photos here? If so, DO NOT PLANT the seeds and report them here: https://t.co/h31fCvGvgf…/plant-health/resources/seed-reporter pic.twitter.com/vro5o6ErvK — ODA (@OhioDeptofAg) July 27, 2020

We have received reports of people receiving seeds from China that they did not order. If you receive them - don't plant them. Report to @USDA_APHIS at https://t.co/0U53rbAiHs pic.twitter.com/Y4yAKv5bk7 — WA St Dept of Agr (@WSDAgov) July 24, 2020

, confirmó el Departamento de Agricultura estadounidense.Autoridades sanitarias de, coincidiendo en que unas 14 especies de semillas de mostaza, campanillas, col, rosas, romero, entre otras, son recibidas por habitantes de estos países en, ante lo cual el país asiático respondió que los remitentes de correos eran falsos y pidió que el servicio postal estadounidense regresara los paquetes para investigar al respecto.En tanto que el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) investigan si se trata de un engaño, broma, un scam de internet o un acto deAdemás, elha añadido que